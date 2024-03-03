'Toplum Olarak Yardımsever miyiz?' Sorusunu Cevaplayan Vatandaş: 'Üçkâğıtçıyız, Dolandırıcıyız Biz'

Kayseri merkezli haber sitesi olan Hunat Tv'nin sokak röportajında vatandaşlara 'Toplum olarak yardımsever miyiz?' diye soruldu.
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O sorunun sorulduğu bir vatandaş ise, 'Toplum olarak üçkâğıtçıyız, dolandırıcıyız biz' dedi.
'Toplum olarak yardım sever miyiz?' sorusuna 'Toplum olarak üçkâğıtçıyız, dolandırıcıyız biz' cevabını veren vatandaşın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar: 👇
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Açıkça söylemek gerekirse gayet çok doğru söylemiş
ağzına sağlık kardeşim nokta atışı
Menfaatsiz iş yapmayız. Yardım ederken bile karşılığını düşünürüz, hem maddi hemde manevi. Bozulmuş bir milletiz, müslümanız deriz ama harama hayır diyemeyiz.