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'Toplum Olarak Yardımsever miyiz?' Sorusunu Cevaplayan Vatandaş: 'Üçkâğıtçıyız, Dolandırıcıyız Biz'

'Toplum Olarak Yardımsever miyiz?' Sorusunu Cevaplayan Vatandaş: 'Üçkâğıtçıyız, Dolandırıcıyız Biz'

Youtube Kayseri Sokak Röportajı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 11:23

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Kayseri merkezli haber sitesi olan Hunat Tv'nin sokak röportajında vatandaşlara 'Toplum olarak yardımsever miyiz?' diye soruldu.

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O sorunun sorulduğu bir vatandaş ise, 'Toplum olarak üçkâğıtçıyız, dolandırıcıyız biz' dedi.

O sorunun sorulduğu bir vatandaş ise, 'Toplum olarak üçkâğıtçıyız, dolandırıcıyız biz' dedi.

'Toplum olarak yardım sever miyiz?' sorusuna 'Toplum olarak üçkâğıtçıyız, dolandırıcıyız biz' cevabını veren vatandaşın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

'Toplum olarak yardım sever miyiz?' sorusuna 'Toplum olarak üçkâğıtçıyız, dolandırıcıyız biz' cevabını veren vatandaşın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar: 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Selver.1994.06

Açıkça söylemek gerekirse gayet çok doğru söylemiş

cezamizne

ağzına sağlık kardeşim nokta atışı

Darbeli Matkap

Menfaatsiz iş yapmayız. Yardım ederken bile karşılığını düşünürüz, hem maddi hemde manevi. Bozulmuş bir milletiz, müslümanız deriz ama harama hayır diyemeyiz.