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Aleyna Tilki ile Kerimcan Durmaz 'Yatak Odası Sohbeti' Yaptı: 'Cinsellikte Aynı Dili Konuşmak Önemli'

Aleyna Tilki ile Kerimcan Durmaz 'Yatak Odası Sohbeti' Yaptı: 'Cinsellikte Aynı Dili Konuşmak Önemli'

Youtube Kerimcan Durmaz Aleyna Tilki
Arya
Arya - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 11:50

Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk olan şarkıcı Aleyna Tilki, Samet Liçina ile birlikte 'Yatak odası sohbeti' yaptı.

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Konsept gereği yatak odasında sohbet eden Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki ve Samet Liçina arasında geçen cinsellik konusu ise sosyal medyada dikkat çekti.

Konsept gereği yatak odasında sohbet eden Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki ve Samet Liçina arasında geçen cinsellik konusu ise sosyal medyada dikkat çekti.

O anlarda Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye 'Türk seviyor musun?' diye sordu. Tilki'nin cevabı ise, "Tabii ki de" oldu.

O anlarda Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye 'Türk seviyor musun?' diye sordu. Tilki'nin cevabı ise, "Tabii ki de" oldu.

Aleyna Tilki sözlerinin devamında ise, 'Türklerdeki güzel bir taraf var. Irk ayrımım yok ama yani Türk erkekleri de tabii ki de yani babalarımız dedelerimiz dediğimiz zaman' dedi.

Bunun üzerine ise Kerimcan Durmaz, "Cinsellikte aynı dili konuşmak çok önemli" dedi.

Bunun üzerine ise Kerimcan Durmaz, "Cinsellikte aynı dili konuşmak çok önemli" dedi.

Aleyna Tilki'nin o sözlere tepkisi ise 'Aynı dil..' oldu ve kahkaha attılar.

Aleyna Tilki ile yatak odası sohbeti programının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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