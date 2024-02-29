Aleyna Tilki ile Kerimcan Durmaz 'Yatak Odası Sohbeti' Yaptı: 'Cinsellikte Aynı Dili Konuşmak Önemli'
Aleyna Tilki ile Kerimcan Durmaz 'Yatak Odası Sohbeti' Yaptı: 'Cinsellikte Aynı Dili Konuşmak Önemli'
Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk olan şarkıcı Aleyna Tilki, Samet Liçina ile birlikte 'Yatak odası sohbeti' yaptı.
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Konsept gereği yatak odasında sohbet eden Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki ve Samet Liçina arasında geçen cinsellik konusu ise sosyal medyada dikkat çekti.
O anlarda Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye 'Türk seviyor musun?' diye sordu. Tilki'nin cevabı ise, "Tabii ki de" oldu.
Bunun üzerine ise Kerimcan Durmaz, "Cinsellikte aynı dili konuşmak çok önemli" dedi.
Aleyna Tilki ile yatak odası sohbeti programının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
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