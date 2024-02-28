Erkek ve Kız KYK Yurdu Güvenliklerinin Farklı Davranmalarını Parodileştiren Fenomenin Gündem Olan Paylaşımı

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Erkek KYK yurdu güvenliği ile kız KYK yurdu güvenliğinin öğrencilere farklı şekillerde davrandığını iddia ederek bir video çeken fenomenin o paylaşımı gündem oldu.
Fenomenin yaptığı paylaşımda, erkek öğrenci yurda gece 3'te gelirken güvenlik herhangi bir problem yaratmazken, kız öğrenci giriş saatini 1 dakika geciktirince tutanak tutularak ailesine haber veriliyor...
İşte o parodi video: 👇
O parodi videoya gelen yorumlar: 👇
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