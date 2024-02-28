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Erkek ve Kız KYK Yurdu Güvenliklerinin Farklı Davranmalarını Parodileştiren Fenomenin Gündem Olan Paylaşımı

Erkek ve Kız KYK Yurdu Güvenliklerinin Farklı Davranmalarını Parodileştiren Fenomenin Gündem Olan Paylaşımı

KYK Erkeklere Özel kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 09:52

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'@talhacubuk' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan fenomenin erkek ve kız KYK yurdu güvenliklerini parodileştirdiği videosu gündem oldu.

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Erkek KYK yurdu güvenliği ile kız KYK yurdu güvenliğinin öğrencilere farklı şekillerde davrandığını iddia ederek bir video çeken fenomenin o paylaşımı gündem oldu.

Erkek KYK yurdu güvenliği ile kız KYK yurdu güvenliğinin öğrencilere farklı şekillerde davrandığını iddia ederek bir video çeken fenomenin o paylaşımı gündem oldu.

Fenomenin yaptığı paylaşımda, erkek öğrenci yurda gece 3'te gelirken güvenlik herhangi bir problem yaratmazken, kız öğrenci giriş saatini 1 dakika geciktirince tutanak tutularak ailesine haber veriliyor...

Fenomenin yaptığı paylaşımda, erkek öğrenci yurda gece 3'te gelirken güvenlik herhangi bir problem yaratmazken, kız öğrenci giriş saatini 1 dakika geciktirince tutanak tutularak ailesine haber veriliyor...

İşte o parodi video: 👇

O parodi videoya gelen yorumlar: 👇

O parodi videoya gelen yorumlar: 👇

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