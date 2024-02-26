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Sahilde Salata Yediği Anları Kaydetmek İsterken Martıların Saldırısına Uğrayan Kadın

Sahilde Salata Yediği Anları Kaydetmek İsterken Martıların Saldırısına Uğrayan Kadın

Tiktok Saldırı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 14:08

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'@lulusideras' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, sahilde salatasını yemek istediği anda saldırıya uğradı.

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Denize karşı salatasını yerken kendini kaydetmek isteyen kadın, yemeğin kokusunu alarak yanına gelen martıların saldırısına uğradı.

Denize karşı salatasını yerken kendini kaydetmek isteyen kadın, yemeğin kokusunu alarak yanına gelen martıların saldırısına uğradı.

Martıların hızlı ve kalabalık bir şekilde gelmesi ile korku dolu anlar yaşayan kadın, o anları da anbean kaydetti.

Martıların hızlı ve kalabalık bir şekilde gelmesi ile korku dolu anlar yaşayan kadın, o anları da anbean kaydetti.

İşte o anlar: 👇

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Onur

Rol yapma yeteneği sıfır. 👎👎👎 3 hayırla yolluyoruz arkadaşı.

1.Harald

martılar da feykkk mi :)

Mustafa Dilek

Kime niyet kime kısmet 🤣

KoSeKu

bir insan gelse aynısını yapsa çok tatlı şirin olmaz mı insanları daha çok seviyorum ben

Yunus

ne alaka ya :D :D