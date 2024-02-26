Sahilde Salata Yediği Anları Kaydetmek İsterken Martıların Saldırısına Uğrayan Kadın

'@lulusideras' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, sahilde salatasını yemek istediği anda saldırıya uğradı.
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Denize karşı salatasını yerken kendini kaydetmek isteyen kadın, yemeğin kokusunu alarak yanına gelen martıların saldırısına uğradı.
Martıların hızlı ve kalabalık bir şekilde gelmesi ile korku dolu anlar yaşayan kadın, o anları da anbean kaydetti.
İşte o anlar: 👇
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Rol yapma yeteneği sıfır. 👎👎👎 3 hayırla yolluyoruz arkadaşı.
martılar da feykkk mi :)
Kime niyet kime kısmet 🤣
bir insan gelse aynısını yapsa çok tatlı şirin olmaz mı insanları daha çok seviyorum ben
ne alaka ya :D :D