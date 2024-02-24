Değeri 1 Milyar Dolardan Fazla Olduğu Belirtilen Dünyanın En Pahalı Evi ile Tanışın: Champ de Bataille

Fransa'nın Normandiya bölgesinde bulunan ve 17. yüzyılda inşa edilen Champ de Bataille isimli şato, 1992 yılında iç mimar Jacques Garcia tarafından satın alındı. Şato ya da malikane için bugün 'dünyanın en pahalı evi' deniliyor.
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Zacharie Maille isimli bir emlakçının 'Dünyanın en pahalı evi' diyerek paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, ev şaşırtıcı bir şekilde dünyanın en zengin insanına ait değil.
Ev iç mimar Jacques Garcia'ya ait. Hayatını evi restore etmeye adayan Garcia, evi bulabildiği en ilginç ve en pahalı eşyalarla doldurdu.
Barok tarzı bir şato olan evin bahçesi ise 17. ve 18. yüzyıl Fransız sanatının örnekleri ile süslü. Dünyanın dört bir yanından bahçıvanlar bu evin bahçesini görmek için ziyarete geliyorlar.
45 hektarlık bir alana yayılan evin içerisinde yer alan her bir eşya Garcia'nın kişisel koleksiyonundan oluşmakta ve ev Fransa'nın kültürel mirasının önemli parçalarından bir tanesi.
Instagram'da dahi 20 binden fazla takipçisi bulunan evde bir de yapay mağara bulunuyor.
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İşte dünyanın en pahalı evi: 👇
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