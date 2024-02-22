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2024 Yılında Nasıl Flört Ediliyor: 'Sen Sevgili Yapma Ben 3-4 Kişi ile Daha Görüşüp Geleceğim'

2024 Yılında Nasıl Flört Ediliyor: 'Sen Sevgili Yapma Ben 3-4 Kişi ile Daha Görüşüp Geleceğim'

z kuşağı ilişki kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 13:00

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'@cerenleyim_' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan dijital içerik üreticisin '2024'te flörtleşmek' başlığı ile yayınladığı videosu gündem oldu.

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Ceren isimli kadın o anlarda 2024 yılında flörtleşmeyi anlatırken, 'Sen gerçekten benim tanıdığım en iyi, en dürüst karakterli çocuksun. Ama ben daha iyi birini bulabilir miyim diye bir bakacağım' diyor.

Ceren isimli kadın o anlarda 2024 yılında flörtleşmeyi anlatırken, 'Sen gerçekten benim tanıdığım en iyi, en dürüst karakterli çocuksun. Ama ben daha iyi birini bulabilir miyim diye bir bakacağım' diyor.

Ceren sözlerinin devamında ise, 'Zaten senin dışında 3-4 tane daha seçeneğim var benim. Bu süreçte sen sevgili yapma, boş kal, kendine iyi bak. Ben sana yazarım' diyor.

Ceren sözlerinin devamında ise, 'Zaten senin dışında 3-4 tane daha seçeneğim var benim. Bu süreçte sen sevgili yapma, boş kal, kendine iyi bak. Ben sana yazarım' diyor.

İşte o anlar: 👇

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