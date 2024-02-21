Fatih Altaylı Açıkladı: Feyza Altun, Polisler Eve Gelince 5 Dakika Müsaade İsteyip Kendine Rakı Koyup Ağlamış!

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra YouTube yayınlarına devam eden ve gündemi yorumlayan Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde şeriat ile ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Avukat Feyza Altun ile ilgili konuştu.
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Fatih Altaylı gözaltına alınan Feyza Altun ile telefonda görüştüğünü ve konuştuklarını YouTube'da anlattı.
Feyza Altun yaşadığı olayı anlattığında, 'Eve 15 polis 1 Cumhuriyet savcı geldi. Gayet kibarlardı. Çağırsanız da gelirdim, evde arama yapmak için bu kadar insana gerek yoktu. 5 dakika izin istedim, kendime bir rakı koydum oturdum, ağladım. Merak etmeyin korkudan değil üzüntüden ağlıyorum, bu olay beni gücendirdi, bu yapılan hukuka karşı bir ayıp' demiş.
Feyza Altun tutuklanması durumunda ise, 'Tutuklasalar da fayda sağlardım. Şunu düşündüm, beni alacaklar kadınlar koğuşuna koyacaklar. O koğuşta da muhtemelen avukatlık hizmeti alamayan, belki de orada olmaması gereken kadınlar olacaktı. İçeride kaldığım süre boyunca, 1, 2, 3 ay ne kadarsa artık, en azından onların hukuki sorununu çözerim' diye düşünmüş.
İşte o anlar: 👇
Fatih Altaylı'nın YouTube yayınının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
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