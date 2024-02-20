Erva Olayında 9 Aylık Çocuk İçin Müge Anlı'dan Gündem Olan Sözler: 'Yuvaya Alıyorlardı, Vermem Dedim'

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Doğumdan sonra bunaldığı gerekçesi ile kuzenine, Avusturya'ya gideceğini söyleyerek Almanya'daki evinden çıkan ve Konya'ya gelen, Necmettin diye biriyle yaşamaya başlayan Erva olayı son günlerin en çok konuşulan olaylarından birisi.
Eşinin ve kızının bulunması için Müge Anlı'ya başvuran Hüseyin, Türkiye'ye gelerek kızı Sare'ye kavuştu.
Sare'nin bulunduğu zaman ise çocuğun sosyal hizmetler tarafından alınmasına karşı çıkarak kendisi alan Müge Anlı programdaki, 'Biz de cuma günü onunla vakit geçirdik. Alıyorlardı yoksa benim kızımı yuvaya, vermem dedim ben. Vermem dedim. O zaman dedim bize gelsin' sözleriyle gündem oldu.
İşte o anlar: 👇
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