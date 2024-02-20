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Erva Olayında 9 Aylık Çocuk İçin Müge Anlı'dan Gündem Olan Sözler: 'Yuvaya Alıyorlardı, Vermem Dedim'

Erva Olayında 9 Aylık Çocuk İçin Müge Anlı'dan Gündem Olan Sözler: 'Yuvaya Alıyorlardı, Vermem Dedim'

Atv Müge Anlı
Arya
Arya - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 20:30

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Almanya'dan gelerek Müge Anlı'ya katılan Hüseyin isimli adam, eşi Erva'nın 9 aylık kızları Sare'yi alarak evden kaçtığını ve bulunması talebinde bulunmuştu.

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Doğumdan sonra bunaldığı gerekçesi ile kuzenine, Avusturya'ya gideceğini söyleyerek Almanya'daki evinden çıkan ve Konya'ya gelen, Necmettin diye biriyle yaşamaya başlayan Erva olayı son günlerin en çok konuşulan olaylarından birisi.

Doğumdan sonra bunaldığı gerekçesi ile kuzenine, Avusturya'ya gideceğini söyleyerek Almanya'daki evinden çıkan ve Konya'ya gelen, Necmettin diye biriyle yaşamaya başlayan Erva olayı son günlerin en çok konuşulan olaylarından birisi.

Erva olayı ile ilgili detayları da burada anlamıştık: 👇

Eşinin ve kızının bulunması için Müge Anlı'ya başvuran Hüseyin, Türkiye'ye gelerek kızı Sare'ye kavuştu.

Eşinin ve kızının bulunması için Müge Anlı'ya başvuran Hüseyin, Türkiye'ye gelerek kızı Sare'ye kavuştu.

Programa bağlanan Erva, kızı Sare'yi babasına vereceğini belirtmişti. Yapılan çalışma ile Erva'dan alınan Sare, babası Hüseyin'e verilene kadar Müge Anlı'da kalmış.

Sare'nin bulunduğu zaman ise çocuğun sosyal hizmetler tarafından alınmasına karşı çıkarak kendisi alan Müge Anlı programdaki, 'Biz de cuma günü onunla vakit geçirdik. Alıyorlardı yoksa benim kızımı yuvaya, vermem dedim ben. Vermem dedim. O zaman dedim bize gelsin' sözleriyle gündem oldu.

Sare'nin bulunduğu zaman ise çocuğun sosyal hizmetler tarafından alınmasına karşı çıkarak kendisi alan Müge Anlı programdaki, 'Biz de cuma günü onunla vakit geçirdik. Alıyorlardı yoksa benim kızımı yuvaya, vermem dedim ben. Vermem dedim. O zaman dedim bize gelsin' sözleriyle gündem oldu.

İşte o anlar: 👇

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