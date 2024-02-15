"Salak Yerine Konuldun": Sevgilisine Kızını 'Kardeşim' Diye Tanıştıran Evli Kadın Müge Anlı'yı Dumura Uğrattı!

'Eşimi hala seviyorum, kızımı da özlüyorum. Ne yaptın, ne ettin hiçbir şey umrumda değil. Seni seviyorum, sen beni seviyorsun ya da sevmiyorsun. Dön geri. Yolumuza bakalım. İlişkimizi kurtaralım. 9 aylık bebeğimiz var, anasız babasız büyümesin. Senin ve kızımın iyi olduğunu göreyim yeter. Sonra benden ayrılmak istersen ayrılırız.'