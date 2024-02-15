"Salak Yerine Konuldun": Sevgilisine Kızını 'Kardeşim' Diye Tanıştıran Evli Kadın Müge Anlı'yı Dumura Uğrattı!
"Salak Yerine Konuldun": Sevgilisine Kızını 'Kardeşim' Diye Tanıştıran Evli Kadın Müge Anlı'yı Dumura Uğrattı!
24 yaşındaki karısı Erva ve 9 aylık kızı Sare'yi bulabilmek için Almanya'dan Müge Anlı'ya katılan Hüseyin Bey anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Hüseyin Bey'in iddiasına göre eşi Erva, kendisini bekar, kızını ise kardeşi olarak tanıttığı Necmettin adlı adama kaçmış! Necmettin ve Erva'nın da katıldığı yayında konuşulanlar Müge Anlı'yı adeta çileden çıkarttı!
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Hüseyin Bey, 44 gündür kayıp olan eşi ve 9 aylık kızını aramak için Almanya'dan kalktı geldi, soluğu Müge Anlı'da aldı.
Olayı şöyle bir anlatalım isterseniz...
Gideceği gün bile "İstiyorsan gitmeyeyim" diye ağlayan Erva, eşinin "Çok bunaldın, git kafanı dinlersin" sözü üzerine Avusturya'ya doğru yola çıkıyor. Fakat eş Hüseyin, Erva'dan bir daha haber alamayınca eşinin kuzenini arıyor ve sürekli atlatıldığını iddia ediyor.
Erva'nın babası ve dayısı, Hatay'da olduğunu öğrendikleri Erva ve kızı Sare'yi bulmak için yola çıkıyor. Burada Necmettin ile görüşüyorlar. İşler tam da burada sarpa sarıyor.
Bu esnada Erva, Hüseyin'e ulaşarak "Beni kurtar, biletimi al ben dönmek istiyorum. Korkuyorum." diyor. Hüseyin Bey ise 2 kez bilet alıyor fakat Erva ve kızı bir türlü dönmüyor.
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Eşi ve kızının zorla bir yerde tutulduğunu düşünen Hüseyin Bey "Karım korkuyor. Psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını düşünüyorum." diyor.
O sırada Necmettin Bey'i tanıyan bir izleyici yayına bağlandı. "Necmettin ve Erva'nın 1 yıldır ilişkileri vardı." dedi.
Baba Ayhan Bey "Kızım kocasını arıyordu 'Beni Konya'dan alın.' diyordu. Konya'ya gidiyorduk 'Siz otele geçin ben yarın geleceğim. İki bin Euro para getirin' dedi. En son Selçuklu Karakolu'na gittik, kızımı ifadeye aldılar 'Ben rızamla buradayım' demiş. Kızını da Necmettin'e kardeşim diye tanıtmış." dedi.
Yayına bağlanan akraba "Zorla durmuyor bu kız Necmettin'in yanında. Gelsin bebeği alsınlar o zaman." dedi. Müge Anlı sinirlenirken "Bebeğin sizde kalmasını doğru bulmuyorum. Kimsenin gelip alacak hali yok, annesi getirsin bebeği bıraksın sonrasına da baksınlar kendi aralarında" dedi.
Tam bu esnada Necmettin yayına bağlandı. Israrla "Sare, Erva'nın kızı değil kardeşi" demeye başlayınca Müge Anlı şok içinde kaldı.
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Erva ise yayına bağlandı ve çocuğu vereceğini söyledi...
Valla ne diyelim bilemedik... Yorumu size bırakıyoruz...
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