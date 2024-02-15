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"Salak Yerine Konuldun": Sevgilisine Kızını 'Kardeşim' Diye Tanıştıran Evli Kadın Müge Anlı'yı Dumura Uğrattı!

"Salak Yerine Konuldun": Sevgilisine Kızını 'Kardeşim' Diye Tanıştıran Evli Kadın Müge Anlı'yı Dumura Uğrattı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
15.02.2024 - 16:49

24 yaşındaki karısı Erva ve 9 aylık kızı Sare'yi bulabilmek için Almanya'dan Müge Anlı'ya katılan Hüseyin Bey anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Hüseyin Bey'in iddiasına göre eşi Erva, kendisini bekar, kızını ise kardeşi olarak tanıttığı Necmettin adlı adama kaçmış! Necmettin ve Erva'nın da katıldığı yayında konuşulanlar Müge Anlı'yı adeta çileden çıkarttı!

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Hüseyin Bey, 44 gündür kayıp olan eşi ve 9 aylık kızını aramak için Almanya'dan kalktı geldi, soluğu Müge Anlı'da aldı.

Hüseyin Bey, 44 gündür kayıp olan eşi ve 9 aylık kızını aramak için Almanya'dan kalktı geldi, soluğu Müge Anlı'da aldı.

Olayı şöyle bir anlatalım isterseniz...

Olayı şöyle bir anlatalım isterseniz...

Hüseyin Bey, 24 yaşındaki eşi Erva ile 2 yıldır mutlu bir evlilik yaşadıklarını belirterek söze başlıyor. Aslında aralarındaki ufak sorunlar hamilelikle birlikte başlıyor. 9 ayın sonunda doğum yapan Erva, bir kız çocuğu dünyaya getiriyor fakat lohusa döneminde buhrana giriyor. Eşi Hüseyin'e sık sık 'Sen beni artık sevmiyorsun' diyen Erva, bir gün eşine Avusturya'da yaşayan kuzeninin yanına gidip biraz kafa dinlemek istediğini söylüyor.

Gideceği gün bile "İstiyorsan gitmeyeyim" diye ağlayan Erva, eşinin "Çok bunaldın, git kafanı dinlersin" sözü üzerine Avusturya'ya doğru yola çıkıyor. Fakat eş Hüseyin, Erva'dan bir daha haber alamayınca eşinin kuzenini arıyor ve sürekli atlatıldığını iddia ediyor.

Gideceği gün bile "İstiyorsan gitmeyeyim" diye ağlayan Erva, eşinin "Çok bunaldın, git kafanı dinlersin" sözü üzerine Avusturya'ya doğru yola çıkıyor. Fakat eş Hüseyin, Erva'dan bir daha haber alamayınca eşinin kuzenini arıyor ve sürekli atlatıldığını iddia ediyor.

Durum garibine giden Hüseyin Bey başlıyor araştırma yapmaya. Meğer Erva, kuzeninin yanına hiç uğramamış bile! Hüseyin Bey bu esnada eşinin önce İstanbul sonra ise Konya ve Hatay'a gittiğini öğreniyor. Bu esnada ise Erva ve bebeğinin yanında Necmettin Arıkan isimli bir erkeğin yanında olduğu ortaya çıkıyor.

Erva'nın babası ve dayısı, Hatay'da olduğunu öğrendikleri Erva ve kızı Sare'yi bulmak için yola çıkıyor. Burada Necmettin ile görüşüyorlar. İşler tam da burada sarpa sarıyor.

Erva'nın babası ve dayısı, Hatay'da olduğunu öğrendikleri Erva ve kızı Sare'yi bulmak için yola çıkıyor. Burada Necmettin ile görüşüyorlar. İşler tam da burada sarpa sarıyor.

Necmettin, Erva'yı Esin olarak tanıyor! Babası ve dayısına da 'Esin benim eşim' diyor. Neye uğradığını şaşıran baba ve dayıyı, Necmettin adam toplayarak korkutuyor ve Hatay'dan gönderiyorlar. 'Eğer televizyona çıkarsanız ya da uzatırsanız görürsünüz' diye tehdit ediliyorlar.

Bu esnada Erva, Hüseyin'e ulaşarak "Beni kurtar, biletimi al ben dönmek istiyorum. Korkuyorum." diyor. Hüseyin Bey ise 2 kez bilet alıyor fakat Erva ve kızı bir türlü dönmüyor.

Bu esnada Erva, Hüseyin'e ulaşarak "Beni kurtar, biletimi al ben dönmek istiyorum. Korkuyorum." diyor. Hüseyin Bey ise 2 kez bilet alıyor fakat Erva ve kızı bir türlü dönmüyor.

'Eşimi hala seviyorum, kızımı da özlüyorum. Ne yaptın, ne ettin hiçbir şey umrumda değil. Seni seviyorum, sen beni seviyorsun ya da sevmiyorsun. Dön geri. Yolumuza bakalım. İlişkimizi kurtaralım. 9 aylık bebeğimiz var, anasız babasız büyümesin. Senin ve kızımın iyi olduğunu göreyim yeter. Sonra benden ayrılmak istersen ayrılırız.'

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Eşi ve kızının zorla bir yerde tutulduğunu düşünen Hüseyin Bey "Karım korkuyor. Psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını düşünüyorum." diyor.

Eşi ve kızının zorla bir yerde tutulduğunu düşünen Hüseyin Bey "Karım korkuyor. Psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını düşünüyorum." diyor.

O sırada Necmettin Bey'i tanıyan bir izleyici yayına bağlandı. "Necmettin ve Erva'nın 1 yıldır ilişkileri vardı." dedi.

O sırada Necmettin Bey'i tanıyan bir izleyici yayına bağlandı. "Necmettin ve Erva'nın 1 yıldır ilişkileri vardı." dedi.

Hüseyin Bey ise bu sırada 'Karım geceleri süslenip kamerada konuşuyordu ama bana 'Kuzenlerimle konuşuyorum' diyordu. Ona güveniyordum. Ben içeri gidip yatıyordum, ona güvendiğim için girip bakmıyordum. O kızımla oturma odasında oturup telefonla konuşuyordu.' itirafında bulundu. Ayrıca Erva Hanım'ın sahte bir profili olduğu da ortaya çıktı.

Baba Ayhan Bey "Kızım kocasını arıyordu 'Beni Konya'dan alın.' diyordu. Konya'ya gidiyorduk 'Siz otele geçin ben yarın geleceğim. İki bin Euro para getirin' dedi. En son Selçuklu Karakolu'na gittik, kızımı ifadeye aldılar 'Ben rızamla buradayım' demiş. Kızını da Necmettin'e kardeşim diye tanıtmış." dedi.

Baba Ayhan Bey "Kızım kocasını arıyordu 'Beni Konya'dan alın.' diyordu. Konya'ya gidiyorduk 'Siz otele geçin ben yarın geleceğim. İki bin Euro para getirin' dedi. En son Selçuklu Karakolu'na gittik, kızımı ifadeye aldılar 'Ben rızamla buradayım' demiş. Kızını da Necmettin'e kardeşim diye tanıtmış." dedi.

'Necmettin'e kızımın Hüseyin'le olan evlilik cüzdanını gösteriyorum 'Sahte' diyor. Düğün fotoğraflarını gösteriyorum 'Photoshop yapmışsınız' diyor. Kızı var kucağında 'Bu kız kardeşi' diyor.'

Necmettin'in bir akrabası da yayına bağlanıp 'Sare'yi kardeşi sanıyorduk, bize bekar olduğunu söyledi. Necmettin'e de böyle tanıtmış kendini.' dedi.

Yayına bağlanan akraba "Zorla durmuyor bu kız Necmettin'in yanında. Gelsin bebeği alsınlar o zaman." dedi. Müge Anlı sinirlenirken "Bebeğin sizde kalmasını doğru bulmuyorum. Kimsenin gelip alacak hali yok, annesi getirsin bebeği bıraksın sonrasına da baksınlar kendi aralarında" dedi.

Yayına bağlanan akraba "Zorla durmuyor bu kız Necmettin'in yanında. Gelsin bebeği alsınlar o zaman." dedi. Müge Anlı sinirlenirken "Bebeğin sizde kalmasını doğru bulmuyorum. Kimsenin gelip alacak hali yok, annesi getirsin bebeği bıraksın sonrasına da baksınlar kendi aralarında" dedi.

'Tamam kardeşi olarak biliyor olabilir ama şimdi kızı olduğunu öğrendi. Allah korusun iki gün sonra bebek kanepeden düşse ölse 'Bak Erva'yla kavga ederken bebeğe de vurdu öldürdü' derler, ben dahil kimseyi inandıramazsınız. Bebek sizin yanınızda kalamaz. Getirin bebeği.'

Tam bu esnada Necmettin yayına bağlandı. Israrla "Sare, Erva'nın kızı değil kardeşi" demeye başlayınca Müge Anlı şok içinde kaldı.

Tam bu esnada Necmettin yayına bağlandı. Israrla "Sare, Erva'nın kızı değil kardeşi" demeye başlayınca Müge Anlı şok içinde kaldı.

'Beyefendi siz kandırıldığınızın farkında değil misiniz? Ben sizin ne demek istediğinizi anlayamıyorum. 25 yaşında kucağında bebeğiyle bir kadından bahsediyoruz. Karşınızda da kocası var. Siz şimdi diyorsunuz ki 'Bu kız benim kaçırdığım kadının kardeşi, kızı değil' öyle mi? Alın getirin kızı, belgelerle gösterelim. Kusura bakmayın ama salak durumuna konulduğunuzun farkında mısınız?

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Erva ise yayına bağlandı ve çocuğu vereceğini söyledi...

Valla ne diyelim bilemedik... Yorumu size bırakıyoruz...

Valla ne diyelim bilemedik... Yorumu size bırakıyoruz...

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