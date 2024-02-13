Görüş Bildir
Haberler
TV
"Mehdiyim" Deyip Genç Kızlardan Harem Kuran Adam Esra Erol'a Damga Vurdu

"Mehdiyim" Deyip Genç Kızlardan Harem Kuran Adam Esra Erol'a Damga Vurdu

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 20:10

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında dumur eden bir olay işleniyor. Kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı kişinin kızını kandırdığını belirten anne Esra Erol'dan yardım isterken, sahte mehdinin genç kızlardan harem kurduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında dumur eden bir olay işleniyor.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında dumur eden bir olay işleniyor.

7 aydır kızının kayıp olduğunu belirten anne Fatma Hanım, kızının kendisine 'Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum' dediğini ve bir sabah kalktığında kızının evde olmadığını söyleyerek Esra Erol'a başvurdu.

7 aydır kızının kayıp olduğunu belirten anne Fatma Hanım, kızının kendisine 'Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum' dediğini ve bir sabah kalktığında kızının evde olmadığını söyleyerek Esra Erol'a başvurdu.

Mustafa Çabuk isimli bir şahsın termal otelde pek çok genç kızı "Mehdiyim" diyerek kandırıp kendisine harem kurduğunu belirten Fatma Hanım, anlattıklarıyla tüm stüdyoyu şoke etti.

Mustafa Çabuk isimli bir şahsın termal otelde pek çok genç kızı "Mehdiyim" diyerek kandırıp kendisine harem kurduğunu belirten Fatma Hanım, anlattıklarıyla tüm stüdyoyu şoke etti.

Kızına ulaştığını anlatan anne, 'Ben halifemin yanındayım. Siz bizim yanımıza gelin' yanıtı alınca soluğu Esra Erol'un yanında alırken, Esra Erol kısa sürede kayıp Mevlüde'yi canlı yayına bağladı.

Kızına ulaştığını anlatan anne, 'Ben halifemin yanındayım. Siz bizim yanımıza gelin' yanıtı alınca soluğu Esra Erol'un yanında alırken, Esra Erol kısa sürede kayıp Mevlüde'yi canlı yayına bağladı.

Canlı yayında kayıp olmadığını belirten Mevlüde, 'Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz." sözleriyle Esra Erol'u sinirlendirdi.

Canlı yayında kayıp olmadığını belirten Mevlüde, 'Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz." sözleriyle Esra Erol'u sinirlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Esra Erol'un canlı yayınına sahte mehdi Mustafa Çabuk hakkında pek çok ihbar gelirken, Çabuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Esra Erol'un canlı yayınına sahte mehdi Mustafa Çabuk hakkında pek çok ihbar gelirken, Çabuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Termal otelde genç kızlardan harem kuran Mustafa Çabuk'un bu yaptıkları Adnan Oktar'ı hatırlatırken, Erol gerekli kurumların termal otelle ilgili inceleme başlatacaklarını söyledi.

Termal otelde genç kızlardan harem kuran Mustafa Çabuk'un bu yaptıkları Adnan Oktar'ı hatırlatırken, Erol gerekli kurumların termal otelle ilgili inceleme başlatacaklarını söyledi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
4
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?