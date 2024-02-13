"Mehdiyim" Deyip Genç Kızlardan Harem Kuran Adam Esra Erol'a Damga Vurdu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında dumur eden bir olay işleniyor. Kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı kişinin kızını kandırdığını belirten anne Esra Erol'dan yardım isterken, sahte mehdinin genç kızlardan harem kurduğu ortaya çıktı.