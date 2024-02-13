"Mehdiyim" Deyip Genç Kızlardan Harem Kuran Adam Esra Erol'a Damga Vurdu
"Mehdiyim" Deyip Genç Kızlardan Harem Kuran Adam Esra Erol'a Damga Vurdu
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında dumur eden bir olay işleniyor.
7 aydır kızının kayıp olduğunu belirten anne Fatma Hanım, kızının kendisine 'Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum' dediğini ve bir sabah kalktığında kızının evde olmadığını söyleyerek Esra Erol'a başvurdu.
Mustafa Çabuk isimli bir şahsın termal otelde pek çok genç kızı "Mehdiyim" diyerek kandırıp kendisine harem kurduğunu belirten Fatma Hanım, anlattıklarıyla tüm stüdyoyu şoke etti.
Kızına ulaştığını anlatan anne, 'Ben halifemin yanındayım. Siz bizim yanımıza gelin' yanıtı alınca soluğu Esra Erol'un yanında alırken, Esra Erol kısa sürede kayıp Mevlüde'yi canlı yayına bağladı.
Canlı yayında kayıp olmadığını belirten Mevlüde, 'Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz." sözleriyle Esra Erol'u sinirlendirdi.
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Esra Erol'un canlı yayınına sahte mehdi Mustafa Çabuk hakkında pek çok ihbar gelirken, Çabuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Termal otelde genç kızlardan harem kuran Mustafa Çabuk'un bu yaptıkları Adnan Oktar'ı hatırlatırken, Erol gerekli kurumların termal otelle ilgili inceleme başlatacaklarını söyledi.
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