Yeni Mine Tugay Olayı mı? Yargı Dizisine Dahil Olan Defne Kayalar Akıllara Medcezir'i Getirdi

Kanal D'nin 3 sezondur devam eden dizisi Yargı'ya yeni bir isim dahil oldu. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin'in oyuncu eşi Defne Kayalar'ın yeni savcı olarak diziye dahil olması yankı uyandırırken, sosyal medyada Medcezir dizisinde yaşananlar gündem oldu.