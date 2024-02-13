Yeni Mine Tugay Olayı mı? Yargı Dizisine Dahil Olan Defne Kayalar Akıllara Medcezir'i Getirdi
Yeni Mine Tugay Olayı mı? Yargı Dizisine Dahil Olan Defne Kayalar Akıllara Medcezir'i Getirdi
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Kanal D'nin en sevilen işlerinden Yargı 3. sezonuyla ekranda olmasına rağmen reytinglerdeki sırasını korumaya devam ederken, diziye yeni bir oyuncu transferi oldu.
Başarılı oyuncu Defne Kayalar'ın dahil olduğu Yargı'da Kayalar, Savcı İclal rolüne hayat vermeye hazırlanırken, bu karakterin başroller Ilgaz ve Ceylin arasına gireceği haberi hayranları epey sinirlendirdi.
Senaryodaki bu gelişme herkesi şaşırtırken, olaya bir yorum da Medcezir izleyicilerinden geldi. Çünkü Medcezir dizisine sonradan dahil olan Kayalar'ın başrol Mine Tugay'ın diziden çıkmasına sebep olduğu iddiaları hala ortalıkta dolanıyor.
Daha önce Medcezir'in de yönetmenliğini yapan Ali Bilgin'in eşi olan Defne Kayalar'ın şimdi Yargı kadrosuna Ilgaz-Ceylin arasına gireceği söylenerek dahil olması, Medcezir'deki Ender-Selim aşkını bitmesini ve Mine Tugay'ın diziden çıkmasını hatırlattı.
Yargı izleyicileri bu iddialar hakkında sosyal medyada paylaşımlar yaparken, İclal karakterinin Ilgaz-Ceylin arasındaki bağı nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.
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dizinin senaristi de komiserin karısı değil miydi gerçek hayatta? buram buram nepotizm kokan kadro.