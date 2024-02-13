Kızılcık Şerbeti'nin Eş Değiştirme Partisine Dönüşmesi Kafaları Allak Bullak Etti!
Kızılcık Şerbeti'nin Eş Değiştirme Partisine Dönüşmesi Kafaları Allak Bullak Etti!
Kızılcık Şerbeti'nde çorbaya dönen ilişkiler yeni bölüm fragmanında iyice karıştı. Yeni ilişkiler seyircinin tepkisine neden oldu. Diziye 'eş değiştirme partisine döndü' yorumları yapıldı.
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Kızılcık Şerbeti'i başladığında Fatih ve Doğa'nın ilişki üzerinden muhafazakar ve seküler ailelerin çatışmasını izleyeceğimizi zannediyorduk fakat gelinen noktada pek de o şekilde devam etmedi.
Dizideki ilişkiler birbirine girdi. Önce Doğa'nın annesi Kıvılcım ve Fatih'in amcası Ömer, daha sonra Nursema ve Umut'un ilişkisini izledik.
Bu eşleşmeler yetmeyince Alev ve Abdullah'ın düşman başına dedirten aşklarına şahit olduk. O sırada da Ömer ve Kıvılcım ayrılınca, Kıvılcım'ı Ertuğrul'la gördük.
Arada bir de Alev ve Rüzgar ikilisini de unutmamak gerek. Doğa'nın babası ve Fatih'in yengesini de kaşla göz arasında evlendirdik.
Kıvılcım'dan ayrılan Ömer'i ise yeni karakter Görkem'in kollarında bulduk. Son bölümde Ömer'in Kıvılcım'a geri dönmesinin ardından bekar olarak bıraktığımız Fatih'e de Görkem'i ayarladık.
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Yeni bölüm fragmanında da işler iyice karıştı. Adı batasıca Fatih, Görkem'in etkisinde kalırken Ertuğrul da Alev'e yanladı.
Bu fragmanla birlikte de diziye eş değiştirme partisi yakıştırmaları yapıldı. Haksız da sayılmazlar herkes eşlerini kendi etrafında döndürüyor. Garip bir ilişki ağı var.
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