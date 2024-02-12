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Kızılcık Şerbeti'nin Ajansı Tarafından Dolandırıldığını Anlatan Kadından Şaşırtan İddia!

Kızılcık Şerbeti'nin Ajansı Tarafından Dolandırıldığını Anlatan Kadından Şaşırtan İddia!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
12.02.2024 - 11:50

Kızılcık Şerbeti'nde figüran olan bir kadın kullanıcı dizinin cast ajansıyla oyuncular arasında aracı olan bir adamın 20'den fazla insanı dolandırdığını iddia etti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aysyjp
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Son yılların en çok ses getiren dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda atağa geçerek Yalı Çapkını'nı tahtından indirmeyi başararak yoluna tam gaz devam ediyor.

Son yılların en çok ses getiren dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda atağa geçerek Yalı Çapkını'nı tahtından indirmeyi başararak yoluna tam gaz devam ediyor.

İhtiyaç duyduğumuz kaosu narin bir şekilde işleyip bizlere sunan bu muazzam projede her karakter ayrı bir gündem konusu. Bu nedenle de Cuma günlerini heyecanla bekliyoruz.

İhtiyaç duyduğumuz kaosu narin bir şekilde işleyip bizlere sunan bu muazzam projede her karakter ayrı bir gündem konusu. Bu nedenle de Cuma günlerini heyecanla bekliyoruz.

Sevilen dizinin senaryosu ne kadar kaoslarla doluysa o kadar da dizi dışarıda gerek oyuncular gerekse izleyicilerle de öne çıkıyor.

Sevilen dizinin senaryosu ne kadar kaoslarla doluysa o kadar da dizi dışarıda gerek oyuncular gerekse izleyicilerle de öne çıkıyor.

TikTok'ta bir kadın kullanıcı da Kızılcık Şerbeti'ne figüran hizmeti sağlayan ajansla çalışan bir adam tarafından dolandırıldığını iddia etti.

TikTok'ta bir kadın kullanıcı da Kızılcık Şerbeti'ne figüran hizmeti sağlayan ajansla çalışan bir adam tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Kullanıcı ajansla oyuncular arasında aracı olan adamın 20'ye yakın kişiyi dolandırdığını söyledi. O hikayeyi buradan izleyebilirsiniz:

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