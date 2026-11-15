Lula İlk Turu Kaybedip Seçimi Nasıl Kazandı?
Brezilya 213 milyon nüfusuyla Latin Amerika’nın en büyük ülkesi ve dünyanın en kalabalık dördüncü demokrasisi. Başkanını bizim gibi iki turlu sistemle seçiyor. İlk turda yüzde 50’yi geçen çıkmazsa ilk iki aday üç hafta sonra yeniden yarışıyor. Bizde olduğu gibi Brezilya’da da oy vermek zorunlu. Ama orada bu zorunluluk kâğıt üstünde kalmıyor. 18 ile 70 yaş arasında olup sandığa gitmeyenler küçük bir para cezası ödüyor, cezayı ödemeden de pasaport alamıyor, kamuda işe giremiyor. Buna rağmen her seçimde seçmenin beşte biri evde kalıyor. Bu ayrıntıyı aklınızda tutun, az sonra işe yarayacak.
4 Ekim akşamı ilk tur sayımı bittiğinde tablo netti. Flávio Bolsonaro yüzde 47 ile birinci, Lula yüzde 45 ile ikinciydi. Brezilya tarihinde ilk turu geride bitirip ikinci turu kazanan bir başkan adayı olmamıştı. Anketler de Lula’dan yana değildi. İkinci tur oylamasından bir gün önce yayımlanan son araştırmalar Bolsonaro’yu yüzde 51’e 49 önde gösteriyordu. 25 Ekim gecesi Yüksek Seçim Mahkemesi sonucu açıkladı. Lula yüzde 51,8, Bolsonaro yüzde 48,2. Aradaki fark 4,4 milyon oy. Seksen yaşındaki Lula dördüncü kez başkan seçildi ve iki gün sonra 81’ine bastı. Peki bu nasıl oldu?
Sandıkta yine bir Bolsonaro vardı, ama baba değil oğul.
İlk turu kaybeden Lula, ikinci turda evde oturanları sandığa taşıdı.
Kaybeden taraf sonucu önce reddetti, sonra geri adım attı.
Meraklısına
Richard Bourne, Lula of Brazil: The Story So Far, University of California Press, 2008. Lula’nın Pernambuco’daki yoksul çocukluğundan sendikacılığa ve ilk başkanlığına uzanan en iyi İngilizce biyografi. Parmağını kaybettiği fabrika yılları da burada.
Perry Anderson, Brazil Apart: 1964–2019, Verso, 2019. Lula’nın yükselişini, İşçi Partisi’nin yolsuzluk skandallarını ve Bolsonaro’nun gelişini tek bir çizgide anlatan uzun deneme. Anderson her zamanki gibi taraflı, ama Brezilya siyasetinin sınıf haritasını bundan iyi çizen metin az.
Jorge Amado, Tarçın Kokulu Kız, Can Yayınları, 2008. Kuzeydoğu Brezilya’yı, yani Lula’nın bu seçimi kazandığı coğrafyayı anlamak için bir roman. Bahia’nın kakao kasabalarında eski düzenle yeni düzenin çatışması, bir aşk hikâyesinin içinde.
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