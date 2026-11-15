Lula İlk Turu Kaybedip Seçimi Nasıl Kazandı?

Şimdi yazının başındaki ayrıntıya dönelim. İlk turda seçmenlerin yüzde 21’i, yani yaklaşık 33 milyon kişi, oy vermek zorunlu olduğu hâlde sandığa gitmemişti. Lula’nın kampanyası bütün ağırlığını bu kesime verdi. İkinci turda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 19’a düştü, yani yaklaşık 3 milyon kişi daha oy kullandı. Quaest araştırma şirketinden Felipe Nunes ilk turda evde kalanların profilini şöyle özetliyor. Daha genç, daha yoksul ve Lula’ya daha yakın. Lula ikinci turda 26 eyaletin tamamında ve başkent bölgesinde oyunu artırdı ve hanesine 10 milyondan fazla oy ekledi.

En kritik eyalet Minas Gerais’ti. Brezilya’nın en kalabalık ikinci eyaleti, ülkenin tam ortasında, zengin Güney ile yoksul Kuzeydoğu arasında bir geçiş bölgesi. Bu yüzden Amerikan seçimlerindeki Ohio gibi bir barometre sayılıyor. 1989’dan bu yana Minas Gerais’i kazanan her aday başkanlığı da kazanmıştı. İlk turda Bolsonaro eyaleti yüzde 48’e 43’le almıştı. İkinci turda Lula yüzde 50,4’e 49,6 ile geri aldı. Gelenek bozulmadı.

Seçmen haritasının geri kalanı tanıdık. Lula ülkenin en yoksul bölgesi olan Kuzeydoğu’nun dokuz eyaletinin dokuzunu da kazandı. Bolsonaro ise sanayi ve tarım zenginliğinin merkezi Güney’i, Orta-Batı’yı ve São Paulo’yu aldı. Datafolha’nın ikinci tur öncesi anketine göre Lula kadınlarda, Katoliklerde, düşük gelirlilerde ve siyah seçmende öndeydi. Bolsonaro erkeklerde ve nüfusun dörtte birinden fazlasını oluşturan Evanjelik Protestanlarda. Yani Brezilya’nın bölgesel, sınıfsal ve dinsel fay hatları yerli yerinde duruyor. Değişen tek şey, bu hatların iki yakasındaki seçmenden kaçının sandığa gittiği.

Bu mobilizasyonun arkasında üç şey vardı. İlki WhatsApp. Brezilya’da siyaset büyük ölçüde WhatsApp gruplarında yapılıyor. 2018’de baba Bolsonaro’ya zaferi de bu mecra getirmişti. Bu kez Lula’ya çalıştı. Milletvekili André Janones’in “Lula’nın Ordusu” adlı kanalı üç haftadan kısa sürede 50 bin takipçiden 10 milyona çıktı. Seçim mahkemesi kanalı bir ara askıya aldı ama büyüme durmadı. İkincisi sokak ve sosyal yardım. İkinci turdan önceki iki haftada onlarca şehirde “Bolsonaro’ya bir daha asla” mitingleri düzenlendi. Lula, yoksul ailelere aylık nakit desteği veren Bolsa Família programındaki yüzde 15’lik artışı ve Bolsonaro’nun harcama kesintisi planını aynı cümlede andı. Mesaj basitti. Onlar kazanırsa yardımlar gider. Üçüncüsü Flávio Bolsonaro’nun kendisi. Son televizyon tartışmasında Flávio, Lula’nın fabrikada kaybettiği parmağıyla dalga geçti. “Dokuz parmak” sözü, kampanyanın son haftasında projektörü Lula’nın en güçlü olduğu yere, sınıf meselesine çevirdi. Flávio canlı yayında özür diledi. Geç kalmıştı.

Bu üç şeyin ortak paydası bir duygu. Siyaset psikolojisindeki duyuşsal zekâ kuramına (affective intelligence) göre seçmenin kararını üç duygu yönetir. Coşku alışkanlığı sürdürür, kaygı düşündürür, öfke kenetler. İlk turda Lula’nın seçmeninde eksik olan coşkuydu. Seksen yaşındaki bir başkanın dördüncü dönemi kimseyi heyecanlandırmıyordu, hayat pahalılığından yorulan yoksul seçmen de evde kaldı. İkinci turda bu seçmeni coşku değil öfke harekete geçirdi. Trump’ın “büyük zafer” çıkışı, “dokuz parmak” alayı ve “yardımlar gider” uyarısı üst üste bindi. Siyaset bilimcilerin iyi bildiği gibi öfke bilgi aratmaz ama sandığa götürür. Lula ilk turu coşkusuzluktan kaybetti, ikinci turu öfkeyle kazandı.