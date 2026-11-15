Paraların Üstündeki Küçük Sayılar Ne İşe Yarıyor?

Ön yüzdeki ay yıldızın içinde, kupür değerini gösteren mikro yazılar var. Çıplak gözle seçilemeyen yazılar büyüteçle okunuyor, sahtelerde ise baskı bozulduğu için çoğu zaman okunmuyor.

Banknot ışığa tutulunca beyaz alanda Atatürk portresi ve kupür değerinden oluşan bir filigran beliriyor. Bazı sahtelerde filigran hiç yok, bazılarında baskıyla taklit ediliyor. Ön yüzdeki bazı yazı ve rakamlar kabartma basıldığı için parmakla hissediliyor.

Kağıda gömülü emniyet şeridinde de kupür değeri yazıyor, şerit morötesi ışıkta mavi, kırmızı ya da sarı parlıyor. Arka yüzdeki renk değiştiren şerit, floresan rakamlar ve ışığa tutulunca tamamlanan rakam da aynı işi görüyor.

Ceketin sağındaki yedi köşeli rozete göz hizasından yatay bakınca gizli kupür değeri okunuyor. Banknotların boyu da değerle büyüyor, bir üst kupüre geçildikçe uzun kenar 6 milimetre uzuyor.