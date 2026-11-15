Paraların Üstündeki Küçük Sayılar Ne İşe Yarıyor?
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Cüzdandaki banknotlara yakından bakınca her birinde harf ve rakamlardan oluşan kendine özgü bir numara olduğunu fark edersiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu seri ve sıra numaralarını banknotun arka yüzüne biri siyah, biri kırmızı mürekkeple iki kez basıyor. Büyüteçle okunabilen minik yazılar ve ışıkta beliren rakamlar da sahteciliğe karşı alınan önlemlerden.
Arka yüzdeki iki seri numarası morötesi ışıkta farklı renklerde parlıyor
Mikro yazılar ve gizli rakamlar da sahteciliğe karşı basılıyor
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