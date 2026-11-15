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Paraların Üstündeki Küçük Sayılar Ne İşe Yarıyor?

Paraların Üstündeki Küçük Sayılar Ne İşe Yarıyor?

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 23:25
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Cüzdandaki banknotlara yakından bakınca her birinde harf ve rakamlardan oluşan kendine özgü bir numara olduğunu fark edersiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu seri ve sıra numaralarını banknotun arka yüzüne biri siyah, biri kırmızı mürekkeple iki kez basıyor. Büyüteçle okunabilen minik yazılar ve ışıkta beliren rakamlar da sahteciliğe karşı alınan önlemlerden.

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Arka yüzdeki iki seri numarası morötesi ışıkta farklı renklerde parlıyor

Arka yüzdeki iki seri numarası morötesi ışıkta farklı renklerde parlıyor

Orijinal banknotların arka yüzünde siyah ve kırmızı mürekkeple basılmış iki seri numarası bulunuyor. Morötesi ışıkta siyah numara yeşil, kırmızı numara kırmızı parlıyor. Sahte paralarda siyah numara yeşil parlamıyor, kırmızıdaki parlama ise bazen taklit ediliyor.

Seri numarasının ön ve arka yüzde ayrı ayrı durduğu sık söylenir ama dolaşımdaki banknotlarda iki numara da arka yüzde. Numarası sayesinde her banknot ötekilerden ayırt edilebiliyor.

Numaralar, Banknot Matbaasında kağıt tabakalarına tasarımla birlikte basılıyor. Tabakalar kesilip kupür haline getiriliyor, makineler her banknotu tek tek inceliyor ve kusurlu olanlar imha ediliyor. TCMB, kendi matbaasında para basan sayılı merkez bankasından biri.

Koleksiyoncular, seri numarası baştan ve sondan okunduğunda aynı kalan banknotlara radar para diyor. Böyle banknotlar yüzündeki değerin üstünde satılabiliyor, resmi değerleri ise üzerinde yazan tutar kadar.

Mikro yazılar ve gizli rakamlar da sahteciliğe karşı basılıyor

Mikro yazılar ve gizli rakamlar da sahteciliğe karşı basılıyor

Ön yüzdeki ay yıldızın içinde, kupür değerini gösteren mikro yazılar var. Çıplak gözle seçilemeyen yazılar büyüteçle okunuyor, sahtelerde ise baskı bozulduğu için çoğu zaman okunmuyor.

Banknot ışığa tutulunca beyaz alanda Atatürk portresi ve kupür değerinden oluşan bir filigran beliriyor. Bazı sahtelerde filigran hiç yok, bazılarında baskıyla taklit ediliyor. Ön yüzdeki bazı yazı ve rakamlar kabartma basıldığı için parmakla hissediliyor.

Kağıda gömülü emniyet şeridinde de kupür değeri yazıyor, şerit morötesi ışıkta mavi, kırmızı ya da sarı parlıyor. Arka yüzdeki renk değiştiren şerit, floresan rakamlar ve ışığa tutulunca tamamlanan rakam da aynı işi görüyor.

Ceketin sağındaki yedi köşeli rozete göz hizasından yatay bakınca gizli kupür değeri okunuyor. Banknotların boyu da değerle büyüyor, bir üst kupüre geçildikçe uzun kenar 6 milimetre uzuyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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