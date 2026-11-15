Tam Hasta Olmalık Havalardan Kaloriferde Eriyen Kediye Haftanın Viral Tweetleri
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Haftaya damga vuran, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi kasım indirimlerinde kredi kartının halini anlattı, kimi kedisini video çekmeye ikna etti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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