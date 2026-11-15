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Tam Hasta Olmalık Havalardan Kaloriferde Eriyen Kediye Haftanın Viral Tweetleri

Tam Hasta Olmalık Havalardan Kaloriferde Eriyen Kediye Haftanın Viral Tweetleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 23:42
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Haftaya damga vuran, telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi kasım indirimlerinde kredi kartının halini anlattı, kimi kedisini video çekmeye ikna etti.

Keyifli okumalar 🚀

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Tam hasta olmalık dönem

Tam hasta olmalık dönem
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Kredi kartının kasım hali

Hayata farklı bir bakış açısı

Hayata farklı bir bakış açısı
twitter.com

Artık çok geç

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Profesyonel kedi 🐈

Öncelikler önemli tabii

👇

👇
twitter.com

Kasada hız rekoru

Geçmişi geçmişte bırakmak

Geçmişi geçmişte bırakmak
twitter.com
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Promosyon değil huzur istiyoruz

Askerlik anıları bitmez

Askerlik anıları bitmez
twitter.com

Yirmili yaşlar böyle geçiyor

Yirmili yaşlar böyle geçiyor
twitter.com

Herkeste olmayan bir anı

Haftaya görüşmek üzere!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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