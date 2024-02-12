Evine Misafir Kabul Etmediğini Söyleyen TikTok Kullanıcısı Kadın Tartışma Yarattı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ayseceblog00
TikTok'ta bir kadın kullanıcı bebekli evine misafir kabul etmediğini söyleyince insanlar ikiye bölündü. Birçok kullanıcı saygısızca bir davranış olduğunu söyledi. Diğer yandan bazıları da doğru olduğunu belirtti.
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Bizler misafirperver bir millet olarak bilinsek de özellikle korona sürecinden sonra misafirlere set çekmek zorunda kaldık. Daha izole bir yaşamı tercih ediyoruz.
Hem kendilerini hem de çocuklarını korumak için bazı insanlar misafirlere karşı mesafeli. TikTok'ta da bir kadın kullanıcı bebeği olduğu için evine misafir kabul etmediğini anlattı.
Kadın kullanıcının sözleri ise tartışma yarattı.
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