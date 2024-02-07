Metrobüste Yaşadığı Korkunç Olayı Ağlayarak Anlatan Genç Kadın

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sukdlin
Metrobüste yaşadığı olayı ağlayarak anlatan TikTok kullanıcısı kadın gündem oldu. Metrobüsteki diğer yolcuların yaşanan olay karşısında sessiz kalması sinirleri bozdu.
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Türkiye'de kadın olmak zor... Ev içinde ya da kamusal alanda erkeklerle mücadele ediyoruz. Hiç tanımadığımız insanın tacizine, kan bağımız olan erkek bireylerin şiddetine maruz kalıyoruz. Sokakta da evde de güvende değiliz.
Neden kadın olmanın bu ülkede zor olduğunu genç bir TikTok kullanıcısı bizlere gösterdi. Metrobüste yaşadığı korkunç olayı ağlayarak anlatan kadın hepimizin tüylerini diken diken etti.
Özellikle kadınlardan kullanıcıya destek geldi.
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İnsanların ses çıkarmaması da çok ilginç... Siz ne düşünüyorsunuz?
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