Kızıl Goncalar'ın Gülseren Budayıcıoğlu Göndermesi Gündem Oldu!
Kızıl Goncalar'ın Gülseren Budayıcıoğlu Göndermesi Gündem Oldu!
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisindeki Levent karakteri aracılığıyla Gülseren Budayıcoğlu'na gönderme yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü olduğu Kızıl Goncalar dizisi, yayına ara vermesinin ardından tam gaz yeni bölümleriyle devam ediyor.
Karakterleri, senaryosu, diyalogları ve oyuncuların kalitesiyle adeta seyir zevki yaşatan dizi reytingleri de birçok engellemeye rağmen altüst etmeyi başardı.
5 Şubat Pazartesi akşamı da dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü yayınlandı. Yine harika diyaloglarla mest olduğumuz, gerilimin son bulmadığı bir bölüm izledik.
Dizide Özcan Deniz'in hayat verdiği Doktor Levent karakterinin Gülseren Budayıcıoğlu göndermesi gündem oldu.
Kızının okulunda konuşma yapan Levent, mesleğini anlatırken "Ben bir psikiyatristim. Yani okurken ben havalı değildi ama şu diziler sağ olsun..." diyerek son dönemlerde popüler olan Gülseren Budayıcıoğlu dizilerine gönderme yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda