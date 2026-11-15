Reklamı Geç Butonuna Basmak Artık Yetmiyor: Reklam Gibi Durmayan Reklamların Çağına Hoş Geldin

Reklam kuşağı başlayınca kanalı değiştiriyor, YouTube'da 'reklamı geç' butonuna basıyor, kendimizi epey bilinçli tüketici sanıyoruz. Oysa reklam çoktan o kuşaktan çıktı; dizinin içine, en sevdiğin içerik üreticisinin samimi videosuna, hatta tüketme diyen bir mesajın içine yerleşti. Gelin, kapitalizmin bize kendi eleştirisini bile nasıl sattığına birlikte bakalım.

Geçenlerde yirmi yılı aşkın süredir reklam yazarlığı yapan Özgür Güven'in 'Arkadaşlar Yalnız Bu Kitap Biraz Acil. Önceliklendirebilir miyiz?' kitabını okudum. Kitap aslında sektöre yeni girenlere yazılmış bir meslek kitabı: fikir nasıl bulunur, içgörü nasıl toplanır, sunum nasıl yapılır. Ama ben okurken başka bir şeyin altını çizdim. Güven, sektörün içinden biri olduğu için bazı şeyleri dışarıdan bakan bir eleştirmenden çok daha açık ve dürüst söylüyor. Mesleğinin nasıl işlediğini saklamadan anlatması, bugün nasıl tükettiğimizi anlamak için şaşırtıcı derecede iyi bir harita çıkarıyor. Ben de o haritayı alıp kendi sorularımla biraz daha ileri taşımak istedim.