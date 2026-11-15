TC Kimlik Numarasının Son Hanesi Neden Hep Çift?
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On bir haneli TC kimlik numaranıza dikkatle bakarsanız son rakamın 0, 2, 4, 6 ya da 8 olduğunu görürsünüz. Konu 2009'da soru önergesiyle TBMM'ye taşınmış, İçişleri Bakanlığı da son rakamı tek olan hiçbir kimlik numarası bulunmadığını doğrulamıştı. Bakanlık, numaraların kişiye dair bilgi taşımadığını, matematiksel bir algoritmayla üretildiğini ve son iki hanenin sağlama alanı olduğunu açıklamıştı. Son hanenin hep çift çıkması da tesadüf değil, doğrudan o sağlama hesabının sonucu.
İlk dokuz hane atanıyor, son iki hane hesapla bulunuyor
Son hanenin çift çıkmasının nedeni 8 ile yapılan çarpım
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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