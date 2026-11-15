TC Kimlik Numarasının Son Hanesi Neden Hep Çift?

Kimlik numarasının ilk dokuz hanesi sistem tarafından verilir ve ilk hane hiçbir zaman sıfır olmaz. Kalan iki hane ise ilk dokuz rakamdan hesaplanır ve numaranın doğru yazılıp yazılmadığını anlamaya yarar. Kimlik numarası isteyen yazılımlar, numarayı kurum kayıtlarında sorgulamadan önce ilk elemeyi bu hesapla yapabilir.

Onuncu haneyi bulmak için 1, 3, 5, 7 ve 9. sıradaki rakamlar toplanıp 7 ile çarpılır. Sonuçtan 2, 4, 6 ve 8. sıradaki rakamların toplamı çıkarılır, elde edilen sayının 10'a bölümünden kalan da onuncu haneyi verir. On birinci hane ise ilk on hanenin toplamının birler basamağıdır.

Hesabın faydası, ilk dokuz haneden birinde tek bir rakam yanlış yazıldığında ortaya çıkıyor. Yedi ile onun 1'den başka ortak böleni olmadığı için böyle bir hata onuncu haneyi her seferinde değiştiriyor ve numara geçersiz görünüyor.

Numaranın yasal çerçevesini 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu çiziyor. Kanun, kimlik numarasını nüfus kayıtları arasında bağ kuran, kişinin kaydına ulaşmayı ve kamu kurumlarının tuttuğu bilgiler arasında ilişki sağlamayı amaçlayan bir numara sistemi olarak tanımlıyor. Kişiye yalnızca bir kez verilen numara sonradan değiştirilemiyor. Form, beyanname, sürücü belgesi ve pasaport gibi kişi adına düzenlenen bütün tanıtıcı belgelerde de kimlik numarasına yer veriliyor.