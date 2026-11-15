Uluslar Ligi'nde 6 Maç Sonunda Puansız Şekilde Grup Sonuncusu Olduk
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A Milli Futbol Takımı, Fransa karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Arda Güler'in VAR'a takılan golü ve kaçan fırsatların ardından gelen yenilgiyle milliler, grubu puansız tamamladı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
Yine aynı son.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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