Uluslar Ligi'nde 6 Maç Sonunda Puansız Şekilde Grup Sonuncusu Olduk

İlk yarıda iki takım da gol için önemli fırsatlar yakaladı. Fransa, Rabiot, Mbappe ve Barcola ile etkili olurken kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. A Milli Takım ise Deniz Gül, Arda Güler ve İsmail Yüksek ile rakip kalede tehlike yarattı. Özellikle 35. dakikada İsmail Yüksek'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Maignan gole engel oldu. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.