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Uluslar Ligi'nde 6 Maç Sonunda Puansız Şekilde Grup Sonuncusu Olduk

Uluslar Ligi'nde 6 Maç Sonunda Puansız Şekilde Grup Sonuncusu Olduk

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 00:39
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A Milli Futbol Takımı, Fransa karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Arda Güler'in VAR'a takılan golü ve kaçan fırsatların ardından gelen yenilgiyle milliler, grubu puansız tamamladı.

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İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İlk yarıda iki takım da gol için önemli fırsatlar yakaladı. Fransa, Rabiot, Mbappe ve Barcola ile etkili olurken kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. A Milli Takım ise Deniz Gül, Arda Güler ve İsmail Yüksek ile rakip kalede tehlike yarattı. Özellikle 35. dakikada İsmail Yüksek'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Maignan gole engel oldu. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Yine aynı son.

Yine aynı son.

49. dakikada kornerden gelen topta Emirhan Topçu uzaklaştırmak isterken topu kendi ağlarına gönderdi. Oyunda etkili pozisyonlar bulan ve Arda ile bir gole de imza atan milli takımımız VAR'a takıldı. 

Gol arayan taraf milli takım olurken son paslarda ve vuruşlarda başarı gelmedi. Fransa 80. dakikada Kroupi skoru 2-0'a getirdi.

90. dakikada Arda'nın kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakçı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. 

Uzatmalarda başka gol olmadı ve millilerimiz puansız olarak grup sonuncusu oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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