Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in Kül Filmindeki Sevişme Sahnesi Olay Oldu!
Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in Kül Filmindeki Sevişme Sahnesi Olay Oldu!
Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Kül filmine Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu.
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Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in başrolü paylaştığı Netflix'in yeni Türk filmi Kül, 9 Şubat'ta izleyiciyle buluştu.
Gizemli bir marangoza aşık olmasıyla kendisini türlü çatışmaların içinde bulan zengin ve evli bir kadının hikayesini izlediğimiz Kül son zamanların dikkat çeken projeleri arasında.
Mehmet Günsür'ün da başarılı performansıyla yer aldığı filme ise Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu.
Son Yaz dizisinde birlikte rol alan ikilinin ateşli sevişme sahnesi görenlerin yüreğini adeta hoplattı.
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Siz bu sahneyi ve filmi nasıl buldunuz?
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bu funda eryigitte hangi filmde hangi erkek oyuncu ile mutlaka yatağa giriyor kendisini hiç kaliteli yapımlarda göremeyeceğiz galiba porno yıldızı olma yolu... Devamını Gör
Oyunculuğu güzel kadının hakkını yemeyelim :D
Bu sevişme sahneleri Netflix'e default olarak mı geliyor? Cidden bir Netflix yapımında da sevişme olmasın be. Hem bence Netflix'e abone olanlar kararını gözd... Devamını Gör
sadece erotik de değil tüm film ve dizileri inatboxda mevcut ve diğer platformlarda aynı şekilde. Sırf erotik izlemek isteyen direkt pornoya dalsin
ayrıca sevisme sahnesi hiç de olay olmadı çünkü hayattan olan biseyin nesi olay olsun ki abartmasaniz