Üç Sezon Dizi Çıkar: Survivor Tarihinin En Unutulmaz Konsey Konuşmaları
Üç Sezon Dizi Çıkar: Survivor Tarihinin En Unutulmaz Konsey Konuşmaları
Survivor her sezon apayrı kaoslara ev sahipliği yaparken, bu kaotik olayların ortaya çıktığı yegane alan konseyler oluyor. Her konseyde apayrı bir tartışmanın vuku bulmasıyla seyir zevki ikiye katlanırken, Survivor izleyicileri unutamadıkları konseyleri sıraladılar.
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Yarışların heyecanı bir yana kaotik olayların verdiği ayrı zevkle Survivor hepimizin hayatında bambaşka bir yer kaplıyor.
Yıllardır süren yarışmada her sezon bir öncekinden daha iyi olurken, kaosun had safhaya ulaştığı ada konseylerindeki tartışmalar ve alttan laf sokmalarla unutulmaz anlar yaşanıyor.
Survivor konseyleri yarışmacıların içinde tuttukları her şeyin patır patır döküldüğü yer olurken, bu konseydeki konuşmalar öylesine kaos yüklü oluyor ki en az 3 sezon dizi garantisi veriyor.
@robinblackdere adlı X kullanıcısı da bu konseylere aşina olmuş olacak ki Sahra'nın Turabi'yi yazdığı göndermeli konsey konuşmasını ekleyip herkesin unutamadığı konuşmaları merak etmiş. İşte gelen yanıtlar:
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Siz hangi konseyi unutamıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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tamam roxy senin hayatini altust ediyor,hayirli traslar.