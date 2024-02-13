Üç Sezon Dizi Çıkar: Survivor Tarihinin En Unutulmaz Konsey Konuşmaları

Survivor her sezon apayrı kaoslara ev sahipliği yaparken, bu kaotik olayların ortaya çıktığı yegane alan konseyler oluyor. Her konseyde apayrı bir tartışmanın vuku bulmasıyla seyir zevki ikiye katlanırken, Survivor izleyicileri unutamadıkları konseyleri sıraladılar.