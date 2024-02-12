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Kızıl Goncalar'da Şehit Haberlerine Gereken Önemin Verilmemesinin Vurgulandığı Sahne Gündem Oldu

Kızıl Goncalar'da Şehit Haberlerine Gereken Önemin Verilmemesinin Vurgulandığı Sahne Gündem Oldu

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
12.02.2024 - 23:49

Kızıl Goncalar dizisi yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana gündem olmaya devam ediyor. İddialı sahneleri ve diyaloglarıyla çok konuşulan dizinin son bölümünde yine hassas bir konuya değinildi. Şehit haberlerine gereken önemin verilmemesine dair sahneye sosyal medyadan yorum yağdı.

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Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin çok sevdiği, hemen her sahnesiyle çok konuşulan bir dizi olmayı başardı Kızıl Goncalar.

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin çok sevdiği, hemen her sahnesiyle çok konuşulan bir dizi olmayı başardı Kızıl Goncalar.

Dizideki diyaloglar ve konuları ele alış biçimi o kadar dikkat çekici ki her bölümün ardından büyük bir etki bırakıyor izleyicide.

Dizideki diyaloglar ve konuları ele alış biçimi o kadar dikkat çekici ki her bölümün ardından büyük bir etki bırakıyor izleyicide.

Dizinin son bölümünde Cüneyd'i tedavi eden Levent'in babası Suavi'ye geçmiş olsun dilemek için tarikattan onlarca insan eve ziyarete gitti.

Dizinin son bölümünde Cüneyd'i tedavi eden Levent'in babası Suavi'ye geçmiş olsun dilemek için tarikattan onlarca insan eve ziyarete gitti.

Ziyaret sırasında Levent ve Cüneyd'in ailesi aralarında tartışırken televizyonda şehit haberi geçti.

Ziyaret sırasında Levent ve Cüneyd'in ailesi aralarında tartışırken televizyonda şehit haberi geçti.

Suavi de aralarındaki tartışmaya dalıp habere gereken önemi vermediklerini, şehitler için de dua etmelerini istedi.

Suavi de aralarındaki tartışmaya dalıp habere gereken önemi vermediklerini, şehitler için de dua etmelerini istedi.

'Siz münakaşa ederken ajansta yedi askerimiz şehit oldu geçti. Onu duymadınız. Siz bana dua etmeye geldiniz sağ olun eksik olmayın. Sizden ricam şehitlerimiz için edin duanızı.' sözleri herkesi duygulandırdı.

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Sahneye pek çok yorum yapıldı.

Sahneye pek çok yorum yapıldı.
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Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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