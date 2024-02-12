Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Ömer'in Sevgilisi Görkem'le Ciddi Bir İlişkiye Yelken Açması Kafaları Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti'nde ilginç bir biçimde çiftler değişiyor. Kıvılcım'ın yeniden Ömer'le olmaya başladığı dizide, Fatih ve Doğa bir kez daha ayrıldı. Bu da yetmezmiş gibi Ömer'in bu süreçte birlikte olduğu Görkem, Fatih'le olmaya başlıyor. Bu karmaşanın yer aldığı 51. bölüm fragmanına birlikte göz atalım!