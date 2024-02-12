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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Ömer'in Sevgilisi Görkem'le Ciddi Bir İlişkiye Yelken Açması Kafaları Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Ömer'in Sevgilisi Görkem'le Ciddi Bir İlişkiye Yelken Açması Kafaları Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
12.02.2024 - 22:21 Son Güncelleme: 12.02.2024 - 22:30

Kızılcık Şerbeti'nde ilginç bir biçimde çiftler değişiyor. Kıvılcım'ın yeniden Ömer'le olmaya başladığı dizide, Fatih ve Doğa bir kez daha ayrıldı. Bu da yetmezmiş gibi Ömer'in bu süreçte birlikte olduğu Görkem, Fatih'le olmaya başlıyor. Bu karmaşanın yer aldığı 51. bölüm fragmanına birlikte göz atalım!

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Ah Fatih biz sana kızmaktan usandık, sen izleyiciyi kızdırmaktan usanmadın!

Ah Fatih biz sana kızmaktan usandık, sen izleyiciyi kızdırmaktan usanmadın!

Her şeyin Doğa ve Fatih'in birlikteliğiyle başladığı dizide ilişkiler bir türlü oturmadı.

Her şeyin Doğa ve Fatih'in birlikteliğiyle başladığı dizide ilişkiler bir türlü oturmadı.

Biliyorsunuz birbirlerine binlerce kez şans veren, sonra intikam yeminleri eden ve ardından yeniden birlikte olan Doğa ve Fatih 50. bölümde yeniden boşandı.

Biliyorsunuz birbirlerine binlerce kez şans veren, sonra intikam yeminleri eden ve ardından yeniden birlikte olan Doğa ve Fatih 50. bölümde yeniden boşandı.

Bu arada Kıvılcım ile ayrılığının ardından, Kıvılcım'ın takıldığı Ertuğrul'un kızı Görkem ile takılan Ömer de yeniden gündeme geldi. Neden mi? Çünkü gördük ki Pink, oğlu Fatih için Görkem'e görücü gidiyor!

Bu arada Kıvılcım ile ayrılığının ardından, Kıvılcım'ın takıldığı Ertuğrul'un kızı Görkem ile takılan Ömer de yeniden gündeme geldi. Neden mi? Çünkü gördük ki Pink, oğlu Fatih için Görkem'e görücü gidiyor!

Bu maddeyi anladınız umarım, çünkü yazarken çok karıştı 😅

Ne olacak, nasıl olacak diye düşünürken 51. bölümün ikinci fragmanı ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.

Ne olacak, nasıl olacak diye düşünürken 51. bölümün ikinci fragmanı ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.
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Yeni bölüm fragmanında Görkem'in yaşadığı ikinci hayatı da Fatih'e açtığını, Fatih'in Görkem'in enerjisinden etkilendiğini görüyoruz.

Yeni bölüm fragmanında Görkem'in yaşadığı ikinci hayatı da Fatih'e açtığını, Fatih'in Görkem'in enerjisinden etkilendiğini görüyoruz.

Görkem de Fatih'ten hoşlanmış ve niyeti ciddiymiş.

Fragmanı hemen şöyle bırakalım:

Bu değişen ilişkiler izleyicinin tepkisini çekti:

Bu değişen ilişkiler izleyicinin tepkisini çekti:
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