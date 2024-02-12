Survivor Hilmi Cem ve Murat Ceylan Arasında Aylar Önce Yaşanan Diyalog Ortaya Çıktı!
Survivor Hilmi Cem ve Murat Ceylan Arasında Aylar Önce Yaşanan Diyalog Ortaya Çıktı!
Yıllar sonra Survivor All Star'ın kadrosuna dahil olan Hilmi Cem'in Survivor programı başlamadan önce Murat Ceylan'la yaşadığı diyalog gündem oldu.
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Survivor'ın en unutulmaz yarışmacılarından biri olan Hilmi Cem, sürpriz bir şekilde Survivor All Star'ın kadrosuna dahil oldu.
Seyirci kadar bu habere en çok kuşkusuz sunucu Murat Ceylan sevindi. İsmini anons ederken gözlerinin içi adeta parladı.
Bu ikiliye de sosyal medyada adeta yorum yağdı. Dostlukları, birbirlerine olan bağlılıkları çok konuşuldu. Survivor'dan önce Hilmi Cem ve Murat Ceylan arasında geçen diyalog da ortaya çıktı.
Instagram'da Survivor'a gidecek olan Murat Ceylan'a "Gitmeden görüşemedik bu sefer" yorumunu yazmış. Murat Ceylan da "Artık seni alacağım Dominik'e" cevabını vermiş.
Bu diyaloga da "Babalar sözünü tutar" yorumları yapıldı.
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Zaten Hilmi Cem yarışmaya katıldığında kabul etmesinin tek sebebinin Murat Ceylan'dan gelen bir telefon olduğunu söylemişti.
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