17 Senelik Hikaye Son Buldu: Ana Haber Bülteni Sırasında Fox TV, Now TV Oldu!
17 Senelik Hikaye Son Buldu: Ana Haber Bülteni Sırasında Fox TV, Now TV Oldu!
İsim hakkı süresinin sonuna gelen Fox TV, isim değişikliğine gideceğini açıklamıştı. Bir süre önce yeni ismi ve logosu açıklanan kanalda değişiklik bugün gerçekleşti.
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2007'den bu yana izlemeye alıştığımız Fox TV'yi artık izleyemeyeceğiz.
İsim hakkı süresinin sonuna gelen kanalda isim ve logo değişikliğine gidileceği açıklanmıştı.
Yeni adının Now TV olacağının açıklanmasıyla geri sayım başlamıştı.
Ana haber bülteni yayınlandığı sırada bu tanıtım videosuyla Fox TV aramızdan ayrıldı, artık ekranlarımızda Now TV'yi izleyeceğiz.
Tanıtım videosu ve kanalın adının değişmesine sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı.
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Bakalım bu değişime ne kadar sürede alışacağız. Şimdiden hayırlı olsun!
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