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Aylardır İddia Ediliyordu: Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim Dizisinden Ayrılıyor mu?

Aylardır İddia Ediliyordu: Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim Dizisinden Ayrılıyor mu?

Kardeşlerim
themyscira - Misafir Editör
12.02.2024 - 23:04

Kardeşlerim dizisinde sık sık bir ölüm oluyor ve sevilen karakterler diziden ayrılıyor. Sevilen dizide sezon başında başrol oyuncularından bazılarının diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Fadik Sevin Atasoy'un ardından Su Burcu Yazgı Coşkun'un da ayrılacağı iddia edildi.

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Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Sevilen dizinin en belirgin özelliklerinden biri de sık sık bir ölüm yazılarak karakterlerin diziden ayrılması...

Sevilen dizinin en belirgin özelliklerinden biri de sık sık bir ölüm yazılarak karakterlerin diziden ayrılması...

Geçtiğimiz ay Fadik Sevin Atasoy'un ayrılması izleyicide büyük bir etki yaratmıştı.

Geçtiğimiz ay Fadik Sevin Atasoy'un ayrılması izleyicide büyük bir etki yaratmıştı.

Hatta ünlü oyuncu konu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu:

Diziden ayrılacak isimlerden birinin de Su Burcu Yazgı Coşkun olduğu iddia ediliyordu.

Diziden ayrılacak isimlerden birinin de Su Burcu Yazgı Coşkun olduğu iddia ediliyordu.

Dizinin yeni bölüm fragmanında güzel oyuncunun canlandırdığı Asiye karakterinin ameliyat sonrası kalbinin durduğu görülüyor.

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Her ne kadar Asiye'nin ölüp ölmemesiyle ilgili net bir bilgi olmasa da dizide sürekli birilerinin ölmesi izleyicinin tepkisini çekti.

Her ne kadar Asiye'nin ölüp ölmemesiyle ilgili net bir bilgi olmasa da dizide sürekli birilerinin ölmesi izleyicinin tepkisini çekti.
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Sizce Asiye ölecek mi? Sürekli birilerinin ölmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Sizce Asiye ölecek mi? Sürekli birilerinin ölmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
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