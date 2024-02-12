Aylardır İddia Ediliyordu: Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim Dizisinden Ayrılıyor mu?

Kardeşlerim dizisinde sık sık bir ölüm oluyor ve sevilen karakterler diziden ayrılıyor. Sevilen dizide sezon başında başrol oyuncularından bazılarının diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Fadik Sevin Atasoy'un ardından Su Burcu Yazgı Coşkun'un da ayrılacağı iddia edildi.