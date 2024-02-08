Sağlık Sorunları Denmişti: Fadik Sevin Atasoy Kardeşlerim'den Ayrılmasının Gerçek Nedenini Sonunda Açıkladı!
Sağlık Sorunları Denmişti: Fadik Sevin Atasoy Kardeşlerim'den Ayrılmasının Gerçek Nedenini Sonunda Açıkladı!
Kaynak: https://twitter.com/dtural/status/175...
4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinden aniden ayrılan Fadik Sevin Atasoy izleyiciyi fazlasıyla üzmüştü. Ayrılığının ardından hem yapım hem de kendisi açıklamada bulunmuş ve nedeninin sağlık problemleri olduğu belirtilmişti. Ancak gerçek bambaşkaymış! Bakalım ünlü oyuncu diziden aslında neden ayrılmış?
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Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri oluyor.
Dizinin en bilinen özelliklerinden biri de ana karakterlerin aniden diziden ayrılması...
O karakterlerden biri de Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakteriydi. Geçtiğimiz Ocak ayında Şengül karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Böylece Fadik Sevin Atasoy'un Kardeşlerim macerası da son bulmuştu.
Dizinin yapımcısı ve kanal, ortak yayınladığı duyuruyla ünlü sanatçının bir sağlık sorunu olduğu ve bu yüzden diziden ayrıldığını duyurmuştu.
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Hemen ardından Fadik Sevin Atasoy da bu iddiayı doğrulamıştı.
Üzerinden geçen yaklaşık bir ayın ardından ünlü sanatçıdan yepyeni bir açıklama geldi.
Snob Magazin'e konuşan Atasoy, kendi canlandırdığı Şengül karakteriyle, annesinin Aile dizisinde canlandırdığı Seher karakterinin aynı zamanda öldüğünü dile getirdi.
"Karakterleri öldürdük, tatile çıktık" diyen ünlü oyuncu, yapımcının kendisine anlayış gösterdiğini dile getirdi.
Fadik Sevin Atasoy'un tam açıklaması ise şu şekilde:
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Mental olarak buna ihtiyacı olduğunu belirten Atasoy'un açıklamasını siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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