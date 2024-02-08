Sağlık Sorunları Denmişti: Fadik Sevin Atasoy Kardeşlerim'den Ayrılmasının Gerçek Nedenini Sonunda Açıkladı!

4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinden aniden ayrılan Fadik Sevin Atasoy izleyiciyi fazlasıyla üzmüştü. Ayrılığının ardından hem yapım hem de kendisi açıklamada bulunmuş ve nedeninin sağlık problemleri olduğu belirtilmişti. Ancak gerçek bambaşkaymış! Bakalım ünlü oyuncu diziden aslında neden ayrılmış?