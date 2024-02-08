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Sağlık Sorunları Denmişti: Fadik Sevin Atasoy Kardeşlerim'den Ayrılmasının Gerçek Nedenini Sonunda Açıkladı!

Sağlık Sorunları Denmişti: Fadik Sevin Atasoy Kardeşlerim'den Ayrılmasının Gerçek Nedenini Sonunda Açıkladı!

Kardeşlerim
themyscira - Misafir Editör
09.02.2024 - 01:41

4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinden aniden ayrılan Fadik Sevin Atasoy izleyiciyi fazlasıyla üzmüştü. Ayrılığının ardından hem yapım hem de kendisi açıklamada bulunmuş ve nedeninin sağlık problemleri olduğu belirtilmişti. Ancak gerçek bambaşkaymış! Bakalım ünlü oyuncu diziden aslında neden ayrılmış?

Kaynak: https://twitter.com/dtural/status/175...
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Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri oluyor.

Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri oluyor.

Dizinin en bilinen özelliklerinden biri de ana karakterlerin aniden diziden ayrılması...

Dizinin en bilinen özelliklerinden biri de ana karakterlerin aniden diziden ayrılması...

O karakterlerden biri de Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakteriydi. Geçtiğimiz Ocak ayında Şengül karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

O karakterlerden biri de Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakteriydi. Geçtiğimiz Ocak ayında Şengül karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Böylece Fadik Sevin Atasoy'un Kardeşlerim macerası da son bulmuştu.

Böylece Fadik Sevin Atasoy'un Kardeşlerim macerası da son bulmuştu.

Dizinin yapımcısı ve kanal, ortak yayınladığı duyuruyla ünlü sanatçının bir sağlık sorunu olduğu ve bu yüzden diziden ayrıldığını duyurmuştu.

Dizinin yapımcısı ve kanal, ortak yayınladığı duyuruyla ünlü sanatçının bir sağlık sorunu olduğu ve bu yüzden diziden ayrıldığını duyurmuştu.

Detayları burada bulabilirsiniz:

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Hemen ardından Fadik Sevin Atasoy da bu iddiayı doğrulamıştı.

Hemen ardından Fadik Sevin Atasoy da bu iddiayı doğrulamıştı.

Diğer detaylar için:

Üzerinden geçen yaklaşık bir ayın ardından ünlü sanatçıdan yepyeni bir açıklama geldi.

Üzerinden geçen yaklaşık bir ayın ardından ünlü sanatçıdan yepyeni bir açıklama geldi.

Snob Magazin'e konuşan Atasoy, kendi canlandırdığı Şengül karakteriyle, annesinin Aile dizisinde canlandırdığı Seher karakterinin aynı zamanda öldüğünü dile getirdi.

Snob Magazin'e konuşan Atasoy, kendi canlandırdığı Şengül karakteriyle, annesinin Aile dizisinde canlandırdığı Seher karakterinin aynı zamanda öldüğünü dile getirdi.

"Karakterleri öldürdük, tatile çıktık" diyen ünlü oyuncu, yapımcının kendisine anlayış gösterdiğini dile getirdi.

"Karakterleri öldürdük, tatile çıktık" diyen ünlü oyuncu, yapımcının kendisine anlayış gösterdiğini dile getirdi.

Fadik Sevin Atasoy'un tam açıklaması ise şu şekilde:

Fadik Sevin Atasoy'un tam açıklaması ise şu şekilde:

'Canlandırdığım Şengül'ün öldüğü bölümde annem de 'Aile' dizisinde ölmüştü. Karakterleri öldürdük sonra annemle tatile çıktık. Çok yoruldum. Dizilerde üç sene çalışmak altı sene gibi. Yapımcı anlayış gösterdi. Bedenen tükendik. Çok tatlı ayrıldık ekiple. Halen konuşuyorum. Tadında bırakmak lazım.'

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Mental olarak buna ihtiyacı olduğunu belirten Atasoy'un açıklamasını siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Mental olarak buna ihtiyacı olduğunu belirten Atasoy'un açıklamasını siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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