Gizem'in Yakın Temasından Sonra "Survivor'da Harem Kurdu" Tweetini Beğenen Yunus Emre'nin Eşine Yorum Yağdı!
Gizem'in Yakın Temasından Sonra "Survivor'da Harem Kurdu" Tweetini Beğenen Yunus Emre'nin Eşine Yorum Yağdı!
Survivor All Star'da yine ilginç anlar yaşanıyor. Son yılların en yüksek tempolu sezonunda ortalık bir türlü durulmuyor. Bu kez de Gizem'in, evli olan Yunus Emre'ye yakın teması izleyicinin tepkisini çekti. Konuyla ilgili atılan bir tweetin Yunus Emre'nin eşi tarafından beğenilmesi de ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.
Bakalım neler yaşanmış:
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Son yılların en olaylı ve en yoğun tempolu Survivor'ı yaşanıyor. Hemen her bölümde bir olayın gerçekleştiği Survivor'da bu kez gündemi belirleyen isim Yunus Emre oldu.
Biliyorsunuz Yunus Emre evli... Hatta geçtiğimiz günlerde eşi Bedia Gözen Özden'in Yunus Emre ve Aleyna arasındaki samimiyeti kıskandığı söylenmişti.
Yarışmada tartışmaya giren Yunus Emre'yi engellemeye çalışan kadın yarışmacılar ve özellikle Gizem'in teması izleyicinin tepkisini çekti.
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Ancak tam da bu tepkiler gelirken Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, bu kez "Survivor'da harem kurdu Yunus Emre" tweetini beğendi.
Beria Gözen'in bu tweeti beğenmesiyle de ortalık iyice karıştı.
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Tüm bunların üzerine Beria Gözen önce bu tweeti attı...
Ardından Yunus Emre videosu olduğu için beğendiğini belirterek beğenisini geri çekti.
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Son olarak da aşağıdaki tweeti attı ve eşine olan güvenini dile getirdi.
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