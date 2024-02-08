Gizem'in Yakın Temasından Sonra "Survivor'da Harem Kurdu" Tweetini Beğenen Yunus Emre'nin Eşine Yorum Yağdı!

Survivor All Star'da yine ilginç anlar yaşanıyor. Son yılların en yüksek tempolu sezonunda ortalık bir türlü durulmuyor. Bu kez de Gizem'in, evli olan Yunus Emre'ye yakın teması izleyicinin tepkisini çekti. Konuyla ilgili atılan bir tweetin Yunus Emre'nin eşi tarafından beğenilmesi de ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.

Bakalım neler yaşanmış: