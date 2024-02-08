Görüş Bildir
Haberler
TV
Gizem'in Yakın Temasından Sonra "Survivor'da Harem Kurdu" Tweetini Beğenen Yunus Emre'nin Eşine Yorum Yağdı!

Gizem'in Yakın Temasından Sonra "Survivor'da Harem Kurdu" Tweetini Beğenen Yunus Emre'nin Eşine Yorum Yağdı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
09.02.2024 - 01:20

Survivor All Star'da yine ilginç anlar yaşanıyor. Son yılların en yüksek tempolu sezonunda ortalık bir türlü durulmuyor. Bu kez de Gizem'in, evli olan Yunus Emre'ye yakın teması izleyicinin tepkisini çekti. Konuyla ilgili atılan bir tweetin Yunus Emre'nin eşi tarafından beğenilmesi de ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.

Bakalım neler yaşanmış:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son yılların en olaylı ve en yoğun tempolu Survivor'ı yaşanıyor. Hemen her bölümde bir olayın gerçekleştiği Survivor'da bu kez gündemi belirleyen isim Yunus Emre oldu.

Son yılların en olaylı ve en yoğun tempolu Survivor'ı yaşanıyor. Hemen her bölümde bir olayın gerçekleştiği Survivor'da bu kez gündemi belirleyen isim Yunus Emre oldu.

Biliyorsunuz Yunus Emre evli... Hatta geçtiğimiz günlerde eşi Bedia Gözen Özden'in Yunus Emre ve Aleyna arasındaki samimiyeti kıskandığı söylenmişti.

Biliyorsunuz Yunus Emre evli... Hatta geçtiğimiz günlerde eşi Bedia Gözen Özden'in Yunus Emre ve Aleyna arasındaki samimiyeti kıskandığı söylenmişti.

Detayları burada bulabilirsiniz.

Yarışmada tartışmaya giren Yunus Emre'yi engellemeye çalışan kadın yarışmacılar ve özellikle Gizem'in teması izleyicinin tepkisini çekti.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com

Ancak tam da bu tepkiler gelirken Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, bu kez "Survivor'da harem kurdu Yunus Emre" tweetini beğendi.

Ancak tam da bu tepkiler gelirken Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, bu kez "Survivor'da harem kurdu Yunus Emre" tweetini beğendi.

Beria Gözen'in bu tweeti beğenmesiyle de ortalık iyice karıştı.

Beria Gözen'in bu tweeti beğenmesiyle de ortalık iyice karıştı.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com

Tüm bunların üzerine Beria Gözen önce bu tweeti attı...

Tüm bunların üzerine Beria Gözen önce bu tweeti attı...
twitter.com

Ardından Yunus Emre videosu olduğu için beğendiğini belirterek beğenisini geri çekti.

Ardından Yunus Emre videosu olduğu için beğendiğini belirterek beğenisini geri çekti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Son olarak da aşağıdaki tweeti attı ve eşine olan güvenini dile getirdi.

Son olarak da aşağıdaki tweeti attı ve eşine olan güvenini dile getirdi.
twitter.com

Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?