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Spoiler Doğru Çıktı! İnci Taneleri'nde Yıllar Sonra Oğlunu Bulan Azem Herkesi Duygulandırdı!

Spoiler Doğru Çıktı! İnci Taneleri'nde Yıllar Sonra Oğlunu Bulan Azem Herkesi Duygulandırdı!

Yılmaz Erdoğan
themyscira - Misafir Editör
09.02.2024 - 00:17

İnci Taneleri 3. bölümüyle ekranlara geldi. Azem'in anlamsız bir gerginliği vardı ve bu tüm bölüme yansıdı. Herkesin kalbini kırma görevini tamamladıktan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı, Azem oğlunu buldu!

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İnci Taneleri'nin üçüncü bölümünde heyecan yine yüksekti. Bölüm boyu süren Azem'in gerginliği neyse ki sonunda iyi bir yere bağlandı.

İnci Taneleri'nin üçüncü bölümünde heyecan yine yüksekti. Bölüm boyu süren Azem'in gerginliği neyse ki sonunda iyi bir yere bağlandı.

Çocuklarını arayan ve onları bulmak için çabalayan Azem sonunda iyi bir haber aldı.

Çocuklarını arayan ve onları bulmak için çabalayan Azem sonunda iyi bir haber aldı.

Kubilay Aka'nın kırdığı pot doğru çıktı, Cihan Azem'in oğluymuş!

Şükür kavuşturana!

Şükür kavuşturana!
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Erol Kayar

E bu başlık spoiler değil mi yani?

Aslı Yay

çok sıkıci bir dizi hareket hiç yok azem'le dilber sahneleri çok itici sırf azem eşini nasıl neden oldurdu yada kimin suçunu üstlendi merakımdan seyrediyorum... Devamını Gör