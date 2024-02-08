Sakatlık Bahane miydi? Turabi'nin Survivor'da Katıldığı Son Konseydeki Sözleri Kafaları Karıştırdı!

Ortalığın karışıp tüm düzenin bozulduğu Survivor'da Nagihan'ın diskalifiye olması beklenirken Turabi'nin sakatlık sebebiyle yarışmaya veda edildiği öğrenildi. Sema, Hilmicem ve Avatar Atakan'ın dahil olduğu yarışmayla ilgili dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Turabi ile ilgili detay kafaları karıştırdı.