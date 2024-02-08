Sakatlık Bahane miydi? Turabi'nin Survivor'da Katıldığı Son Konseydeki Sözleri Kafaları Karıştırdı!
Sakatlık Bahane miydi? Turabi'nin Survivor'da Katıldığı Son Konseydeki Sözleri Kafaları Karıştırdı!
Ortalığın karışıp tüm düzenin bozulduğu Survivor'da Nagihan'ın diskalifiye olması beklenirken Turabi'nin sakatlık sebebiyle yarışmaya veda edildiği öğrenildi. Sema, Hilmicem ve Avatar Atakan'ın dahil olduğu yarışmayla ilgili dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Turabi ile ilgili detay kafaları karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son günlerde bir karmaşa ve kaosun hakim olduğu Survivor'a Sema, Avatar Atakan ve Hilmicem'in dahil olacağı açıklandı.
Ancak bu gelişmeyle birlikte Survivor'a bir yarışmacının veda ettiği açıklandı. Biz Nagihan'ı beklerken o kişinin Turabi olması herkesi şaşırttı.
Sakatlığı sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceği açıklanan Turabi, bu iddiayla ilgili hızlıca bir açıklama yaptı.
Ancak Turabi'nin katıldığı son konseydeki sözlerinin yeniden ortaya çıkması kafaları karıştırdı.
"Asıl yar Yaradan'dır, gerisi yaralayandır. Allah'a emanet olun" diyen Turabi, sözleri ve tavırlarıyla izleyiciye veda etmiş gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Konuşmanın tamamında Acun Ilıcalı ve Survivor ekibine bir miktar sitem ettiği görülen Turabi, sakatlık konusu açılmadan kısa süre önce konseyde Acun Ilıcalı tarafından "azarlanmıştı"
Bu sözleri ve sonrasında da veda etmesi, ayrılık sebebinin sakatlık değil kırgınlık olduğunu düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım'
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda