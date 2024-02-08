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Sakatlık Bahane miydi? Turabi'nin Survivor'da Katıldığı Son Konseydeki Sözleri Kafaları Karıştırdı!

Sakatlık Bahane miydi? Turabi'nin Survivor'da Katıldığı Son Konseydeki Sözleri Kafaları Karıştırdı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
08.02.2024 - 19:07

Ortalığın karışıp tüm düzenin bozulduğu Survivor'da Nagihan'ın diskalifiye olması beklenirken Turabi'nin sakatlık sebebiyle yarışmaya veda edildiği öğrenildi. Sema, Hilmicem ve Avatar Atakan'ın dahil olduğu yarışmayla ilgili dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Turabi ile ilgili detay kafaları karıştırdı.

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Son günlerde bir karmaşa ve kaosun hakim olduğu Survivor'a Sema, Avatar Atakan ve Hilmicem'in dahil olacağı açıklandı.

Son günlerde bir karmaşa ve kaosun hakim olduğu Survivor'a Sema, Avatar Atakan ve Hilmicem'in dahil olacağı açıklandı.

Ancak bu gelişmeyle birlikte Survivor'a bir yarışmacının veda ettiği açıklandı. Biz Nagihan'ı beklerken o kişinin Turabi olması herkesi şaşırttı.

Ancak bu gelişmeyle birlikte Survivor'a bir yarışmacının veda ettiği açıklandı. Biz Nagihan'ı beklerken o kişinin Turabi olması herkesi şaşırttı.

Sakatlığı sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceği açıklanan Turabi, bu iddiayla ilgili hızlıca bir açıklama yaptı.

Sakatlığı sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceği açıklanan Turabi, bu iddiayla ilgili hızlıca bir açıklama yaptı.

Detaylar:

Ancak Turabi'nin katıldığı son konseydeki sözlerinin yeniden ortaya çıkması kafaları karıştırdı.

Ancak Turabi'nin katıldığı son konseydeki sözlerinin yeniden ortaya çıkması kafaları karıştırdı.

"Asıl yar Yaradan'dır, gerisi yaralayandır. Allah'a emanet olun" diyen Turabi, sözleri ve tavırlarıyla izleyiciye veda etmiş gibi görünüyor.

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Konuşmanın tamamında Acun Ilıcalı ve Survivor ekibine bir miktar sitem ettiği görülen Turabi, sakatlık konusu açılmadan kısa süre önce konseyde Acun Ilıcalı tarafından "azarlanmıştı"

Bu sözleri ve sonrasında da veda etmesi, ayrılık sebebinin sakatlık değil kırgınlık olduğunu düşündürdü.

Bu sözleri ve sonrasında da veda etmesi, ayrılık sebebinin sakatlık değil kırgınlık olduğunu düşündürdü.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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twitter.com

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