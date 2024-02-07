Survivor'dan Ayrılıyor mu? Sağlık Sorunu Yaşayan Turabi'den Haber Geldi
Survivor'dan Ayrılıyor mu? Sağlık Sorunu Yaşayan Turabi'den Haber Geldi
Survivor All Star'ın en ses getiren yarışmacılarından Turabi Çamkıran sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yarışmada yoktu. Acun Ilıcalı, Turabi'nin akıbeti hakkında açıklama yaptı.
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Survivor All Star 2024'ün en heyecan verici yarışmacılarından biri hiç şüphesiz Turabi oldu.
Sağlık sorunlarına rağmen yarışmaya katılan Turabi Çamkıran 2 şampiyonlukla Survivor rekorunu elinde tutarken, son bölümlerde sağlık sorunlar nüksetmişti.
Birkaç bölümdür yarışmada göremediğimiz Turabi sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolündeyken, Acun Ilıcalı acil durum konseyi düzenleyip Turabi'nin akıbeti hakkında açıklama yaptı.
Tüm yarışmacıları konseye toplayan Ilıcalı, Turabi'nin sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıkladı.
İşte o anlar:
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Turabi'nin gidişine sosyal medyadan gelen yorumları burada derledik:
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