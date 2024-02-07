Görüş Bildir
Haberler
TV
Giyiminden Vurdu: Demet Akalın'dan Survivor Aleyna'ya Olay Sözler!

Giyiminden Vurdu: Demet Akalın'dan Survivor Aleyna'ya Olay Sözler!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 23:55

Survivor All Star'ın olaylı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, son bölümde Nagihan'la kavgasıyla gündem oldu. Nagihan'ın kendisinden özür dilemesini isteyen Aleyna'nın söylemleri olay olurken, Survivor izleyicisi Demet Akalın, Aleyna'ya sert sözler söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star 2024'ün en olaylı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu yine programa damga vurdu.

Survivor All Star 2024'ün en olaylı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu yine programa damga vurdu.

Erkek yarışmacıları doldurduğu gerekçesiyle Nefise, Pınar ve Nagihan'dan tepki gören Aleyna, son bölümde Nagihan'la tartışmıştı.

Erkek yarışmacıları doldurduğu gerekçesiyle Nefise, Pınar ve Nagihan'dan tepki gören Aleyna, son bölümde Nagihan'la tartışmıştı.

Nagihan'ın kendisini ittirmesi üzerine özür beklediğini söyleyen Aleyna, Nagihan'ın özrü esnasında "Timsah gözyaşları" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Nagihan'ın kendisini ittirmesi üzerine özür beklediğini söyleyen Aleyna, Nagihan'ın özrü esnasında "Timsah gözyaşları" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Nagihan'ın özrüne karşılık bu sözleri söyleyen Aleyna çoğu izleyiciden tepki toplarken, bu tepkilerden biri de Demet Akalın'dan geldi.

Nagihan'ın özrüne karşılık bu sözleri söyleyen Aleyna çoğu izleyiciden tepki toplarken, bu tepkilerden biri de Demet Akalın'dan geldi.

Azılı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, Nagihan ve Aleyna kavgasına X'te tepki gösterirken, Aleyna hakkında attığı tweetle herkesi şaşırttı.

Azılı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, Nagihan ve Aleyna kavgasına X'te tepki gösterirken, Aleyna hakkında attığı tweetle herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Söz konusu kavgada Nagihan'ın tarafını tuttuğunu belirten Demet Akalın bu tweetle Nagihan'ı savunurken, Aleyna hakkında attığı tweet takipçilerini dumur etti.

Söz konusu kavgada Nagihan'ın tarafını tuttuğunu belirten Demet Akalın bu tweetle Nagihan'ı savunurken, Aleyna hakkında attığı tweet takipçilerini dumur etti.
twitter.com

Aleyna için "Sen şortu don yapmaya devam et" yazan Demet Akalın, bu sözleriyle tepkilere neden oldu.

Aleyna için "Sen şortu don yapmaya devam et" yazan Demet Akalın, bu sözleriyle tepkilere neden oldu.
twitter.com

Aleyna'ya giyimi üzerinden tepki gösteren Demet Akalın'a yanıtlar gecikmedi:

Aleyna'ya giyimi üzerinden tepki gösteren Demet Akalın'a yanıtlar gecikmedi:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?