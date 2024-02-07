Giyiminden Vurdu: Demet Akalın'dan Survivor Aleyna'ya Olay Sözler!
Giyiminden Vurdu: Demet Akalın'dan Survivor Aleyna'ya Olay Sözler!
Survivor All Star'ın olaylı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, son bölümde Nagihan'la kavgasıyla gündem oldu. Nagihan'ın kendisinden özür dilemesini isteyen Aleyna'nın söylemleri olay olurken, Survivor izleyicisi Demet Akalın, Aleyna'ya sert sözler söyledi.
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Survivor All Star 2024'ün en olaylı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu yine programa damga vurdu.
Erkek yarışmacıları doldurduğu gerekçesiyle Nefise, Pınar ve Nagihan'dan tepki gören Aleyna, son bölümde Nagihan'la tartışmıştı.
Nagihan'ın kendisini ittirmesi üzerine özür beklediğini söyleyen Aleyna, Nagihan'ın özrü esnasında "Timsah gözyaşları" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.
Nagihan'ın özrüne karşılık bu sözleri söyleyen Aleyna çoğu izleyiciden tepki toplarken, bu tepkilerden biri de Demet Akalın'dan geldi.
Azılı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, Nagihan ve Aleyna kavgasına X'te tepki gösterirken, Aleyna hakkında attığı tweetle herkesi şaşırttı.
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Söz konusu kavgada Nagihan'ın tarafını tuttuğunu belirten Demet Akalın bu tweetle Nagihan'ı savunurken, Aleyna hakkında attığı tweet takipçilerini dumur etti.
Aleyna için "Sen şortu don yapmaya devam et" yazan Demet Akalın, bu sözleriyle tepkilere neden oldu.
Aleyna'ya giyimi üzerinden tepki gösteren Demet Akalın'a yanıtlar gecikmedi:
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