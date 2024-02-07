Bu İddia Ortalığı Karıştırır: Avatar Atakan Survivor'a mı Geliyor?
Bu İddia Ortalığı Karıştırır: Avatar Atakan Survivor'a mı Geliyor?
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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonuyla ekranlarda olan Survivor All Star 2024'te sular durulmak bilmezken yeniliklerin de ardı arkası kesilmiyor.
Son bölümde Nagihan ve Aleyna'nın fiziksel temasıyla çileden çıkan Acun Ilıcalı Nagihan'a son bir şans verip yarışmacıları sakinleştirdi.
Nagihan olayı henüz sona ermişken, Acun Ilıcalı yarım kalan konseyde yarışmacılara büyük bir sürpriz yapacağını açıkladı.
Dominik'ten "Acil görev emri" yazılı fotoğraf paylaşan Sema Aydemir'in yarışmaya dahil olacağı dedikodusu ortalıkta dolaşırken, TV100'ün haberine göre Survivor'a 3 yarışmacı geliyor.
TV100'ün haberine göre Survivor yolcusu olan 3 yarışmacıdan biri de eksi şampiyonlardan Avatar Atakan oldu.
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Sezonun başından beri programı izleyen ve X'te yorum yapan Avatar Atakan hakkında iddialar eğer doğruysa yarışmaya her açıdan hazır gelecek diyebiliriz.
Bakalım Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı isimler arasında Avatar Atakan olacak mı? Yorumlarda buluşalım...
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