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Bu İddia Ortalığı Karıştırır: Avatar Atakan Survivor'a mı Geliyor?

Bu İddia Ortalığı Karıştırır: Avatar Atakan Survivor'a mı Geliyor?

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 22:58

Survivor All Star 2024 olayların sezonu olmaya devam ederken, TV100'ün haberine göre Survivor'a şampiyonlardan Avatar Atakan dahil olacak.

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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonuyla ekranlarda olan Survivor All Star 2024'te sular durulmak bilmezken yeniliklerin de ardı arkası kesilmiyor.

Gelmiş geçmiş en olaylı sezonuyla ekranlarda olan Survivor All Star 2024'te sular durulmak bilmezken yeniliklerin de ardı arkası kesilmiyor.

Son bölümde Nagihan ve Aleyna'nın fiziksel temasıyla çileden çıkan Acun Ilıcalı Nagihan'a son bir şans verip yarışmacıları sakinleştirdi.

Son bölümde Nagihan ve Aleyna'nın fiziksel temasıyla çileden çıkan Acun Ilıcalı Nagihan'a son bir şans verip yarışmacıları sakinleştirdi.

Nagihan olayı henüz sona ermişken, Acun Ilıcalı yarım kalan konseyde yarışmacılara büyük bir sürpriz yapacağını açıkladı.

Nagihan olayı henüz sona ermişken, Acun Ilıcalı yarım kalan konseyde yarışmacılara büyük bir sürpriz yapacağını açıkladı.

Dominik'ten "Acil görev emri" yazılı fotoğraf paylaşan Sema Aydemir'in yarışmaya dahil olacağı dedikodusu ortalıkta dolaşırken, TV100'ün haberine göre Survivor'a 3 yarışmacı geliyor.

Dominik'ten "Acil görev emri" yazılı fotoğraf paylaşan Sema Aydemir'in yarışmaya dahil olacağı dedikodusu ortalıkta dolaşırken, TV100'ün haberine göre Survivor'a 3 yarışmacı geliyor.

Daha önce Sema Aydemir ve Hilmicem'in yarışmaya dahil olabileceğini burada yazmıştık:

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TV100'ün haberine göre Survivor yolcusu olan 3 yarışmacıdan biri de eksi şampiyonlardan Avatar Atakan oldu.

TV100'ün haberine göre Survivor yolcusu olan 3 yarışmacıdan biri de eksi şampiyonlardan Avatar Atakan oldu.
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Sezonun başından beri programı izleyen ve X'te yorum yapan Avatar Atakan hakkında iddialar eğer doğruysa yarışmaya her açıdan hazır gelecek diyebiliriz.

Sezonun başından beri programı izleyen ve X'te yorum yapan Avatar Atakan hakkında iddialar eğer doğruysa yarışmaya her açıdan hazır gelecek diyebiliriz.

Bakalım Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı isimler arasında Avatar Atakan olacak mı? Yorumlarda buluşalım...

Bakalım Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı isimler arasında Avatar Atakan olacak mı? Yorumlarda buluşalım...

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