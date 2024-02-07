Yarışmaya Dahil mi Oluyor? Nagihan Karadere'nin Diskalifiyesinin Ardından Sema Aydemir'den Dominik Paylaşımı

Acun Ilıcalı'nın çıldırarak konseyi terk ettiğini izleyen izleyici Survivor'da Nagihan Karadere'nin diskalifiyesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hilmi Cem İntepe ve Serkay Tütüncü'nün programa dahil olacağı konuşulurken Sema Aydemir'in Dominik paylaşımı akıllara Nagihan'ın ardından Sema'nın yarışmaya dahil olabileceği ihtimallerini getirdi.

Peki Sema Aydemir Survivor'a dahil olacak mı?

Gelin birlikte detayları öğrenelim!