Yarışmaya Dahil mi Oluyor? Nagihan Karadere'nin Diskalifiyesinin Ardından Sema Aydemir'den Dominik Paylaşımı
Yarışmaya Dahil mi Oluyor? Nagihan Karadere'nin Diskalifiyesinin Ardından Sema Aydemir'den Dominik Paylaşımı
Acun Ilıcalı'nın çıldırarak konseyi terk ettiğini izleyen izleyici Survivor'da Nagihan Karadere'nin diskalifiyesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hilmi Cem İntepe ve Serkay Tütüncü'nün programa dahil olacağı konuşulurken Sema Aydemir'in Dominik paylaşımı akıllara Nagihan'ın ardından Sema'nın yarışmaya dahil olabileceği ihtimallerini getirdi.
Peki Sema Aydemir Survivor'a dahil olacak mı?
Gelin birlikte detayları öğrenelim!
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Suların asla durulmadığı Survivor'a Acun Ilıcalı'nın çıldırışı damga vurdu.
Fragmanda dikkat çeken bu çıldırışın ardından herkes merakla yeni bölümü bekliyordu. Bölümde ise Acun Ilıcalı'nın çıldırarak sandalye fırlatıp yayından çıktığını izledik.
Sebebinin ise Nagihan Karadere'nin agresif tavırları olduğunu bölümün ilerleyen dakikalarında öğrendik...
Sık sık ikili tartışmaya giren Nagihan, bu sefer daha önce de tartışma yaşadığı Aleyna'ya konsey sırasında fiziksel temasta bulunarak itti.
İşte Acun Ilıcalı da tam olarak bu esnada çileden çıktı ve sinirlenerek konseyi terk etti. Döndüğünde ise şok bir hamlede bulunarak Nagihan'ı yarışmadan diskalifiye etti!
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Yaşanan diskalifiyenin ardından Acun'un sürpriz bir hamleyle yarışmanın iki popüler ismini yeniden programa dahil edeceği konuşuldu: Hilmi Cem İntepe ve Serkay Tütüncü!
Biz Hilmi Cem ve Serkay'ı konuşurken Sema Aydemir'den olay yaratan Dominik Cumhuriyeti paylaşımı geldi!
Sema'nın paylaşımıyla akıllara "Sema, Survivor'a mı geliyor?" sorularını getirdi...
Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, Sema'yı ve ismi geçen diğer kişileri yarışmada görebilecek miyiz?
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