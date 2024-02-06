Öfkeden Deliye Döndü: Yarışmacılara Sinirlenen Acun Ilıcalı Sandalye Fırlatıp Konseyi Terk Etti
Öfkeden Deliye Döndü: Yarışmacılara Sinirlenen Acun Ilıcalı Sandalye Fırlatıp Konseyi Terk Etti
Survivor All Star'da gelmiş geçmiş en büyük tartışmalardan biri yaşandı. Ancak bu kez tartışmanın öznesi yarışmacılar değil, Acun Ilıcalı oldu! Bu kadar sinirlendiğine ilk kez tanık olduğumuz Ilıcalı öfkeden adeta çılgına döndü.
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Survivor All Star'ın son bölümünde bitmek bilmeyen bir tartışma sirkülasyonu oldu.
Yarışma sırasında Nagihan ve Nefise, Aleyna ile tartışmışlardı.
Bu öfke dinmemiş olacak ki bir şekilde konseye de sıçradı. Ama ne sıçramak!
Konseyde Sercan'la arasında küçük bir tartışma yaşayan Aleyna'ya birden Nagihan müdahalesi geldi. İyice gerilen ortamın ardından Nagihan Aleyna'yı itti!
Bu anların ardından Nagihan'ın Sercan ile şakalaşıp güldüğünü gülen Acun Ilıcalı çılgına döndü!
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İlk kez bu kadar öfkelendiğini gördüğümüz Ilıcalı "Ne yaparsanız yapın" diyerek sandalye fırlattı ve konseyi terk etti.
Acun Ilıcalı'nın bu denli öfkelenmesine yorum yağdı!
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