Öfkeden Deliye Döndü: Yarışmacılara Sinirlenen Acun Ilıcalı Sandalye Fırlatıp Konseyi Terk Etti

Survivor All Star'da gelmiş geçmiş en büyük tartışmalardan biri yaşandı. Ancak bu kez tartışmanın öznesi yarışmacılar değil, Acun Ilıcalı oldu! Bu kadar sinirlendiğine ilk kez tanık olduğumuz Ilıcalı öfkeden adeta çılgına döndü.