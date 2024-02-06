Survivor'da Aleyna'yı İterek Acun Ilıcalı'yı Öfkeden Deliye Döndüren Nagihan Karadere Diskalifiye mi Oldu?
Survivor'da Aleyna'yı İterek Acun Ilıcalı'yı Öfkeden Deliye Döndüren Nagihan Karadere Diskalifiye mi Oldu?
Survivor All Star'da sezonun başından bu yana en gerilimli bölüm yayınlandı. Tartışmaların bir türlü bitmeyip çığ gibi büyüdüğü yarışmada Acun Ilıcalı öfkeden deliye döndü. Sandalye fırlatıp konseyi terk eden Ilıcalı, önce yarışmacıları azarladı; ardından Nagihan'la özel bir konuşma yaptı.
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Survivor All Star'da sezon başından bu yana Kırmızı takımın yeterince iyi bir performansa ulaşamamasının da etkisiyle Nagihan sık sık agresif tavırlar sergiliyordu.
Ancak bu kez ipin ucu biraz fazla kaçtı ve Nagihan öncesinde tartıştığı Aleyna'yı konseyde itti.
Bunun üzerine öfkeden deliye dönen Acun Ilıcalı önce yarışmacıları azarladı, sonra sandalyeyi fırlatıp konseyi yarıda kesti. Hemen ardından da yayınlanan fragmanda Nagihan'ı diskalifiye ediyormuş gibi bir konuşma yaparkenki görüntülerini izledik.
Fragmandaki konuşma ve Nagihan'ın çıkıp gitmesi izleyiciye diskalifiye edildiğine dair bir izlenim verdi.
Nagihan'ın diskalifiye olduğunu düşünen izleyiciler pek çok yorum yaptı.
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Ancak Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından kim haklı diyerek anket açması, diskalifiye ihtimalini bir miktar düşürdü.
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