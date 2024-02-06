Survivor'da Aleyna'yı İterek Acun Ilıcalı'yı Öfkeden Deliye Döndüren Nagihan Karadere Diskalifiye mi Oldu?

Survivor All Star'da sezonun başından bu yana en gerilimli bölüm yayınlandı. Tartışmaların bir türlü bitmeyip çığ gibi büyüdüğü yarışmada Acun Ilıcalı öfkeden deliye döndü. Sandalye fırlatıp konseyi terk eden Ilıcalı, önce yarışmacıları azarladı; ardından Nagihan'la özel bir konuşma yaptı.