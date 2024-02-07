Hilmi Cem'in Survivor'a Katılma İddiası Sevgilisinin Yaptığı Paylaşımla Pekişince Survivor İzleyicisi Coştu!
Hilmi Cem'in Survivor'a Katılma İddiası Sevgilisinin Yaptığı Paylaşımla Pekişince Survivor İzleyicisi Coştu!
Kartların yeniden dağıtıldığı Survivor'da Nagihan'ın olası diskalifiyesi ardından programa yeni isimlerin dahil olacağı iddia edildi. Bu isimler arasında yer alan Hilmi Cem İntepe'nin kız arkadaşı Pırıl Atasev, bir hayranının mesajına cevap verince iddia pekişti, Survivor hayranları adeta coştu!
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Survivor All Star'da olaylar bitmiyor!
Nagihan ve Aleyna arasındaki fiziksel temas sonucu Acun Ilıcalı küplere binmiş ve Nagihan'ın diskalifiye olduğunu ima etmişti.
Nagihan'ın olası diskalifiye durumunun ardından Sema Aydemir'in yaptığı paylaşım ise olay yaratmıştı!
İyice karışan yarışma hakkında ortaya birçok farklı iddialar atıldı. Bu iddialardan biri de Hilmi Cem ve Serkay'ın programa dahil olacağıyla ilgiliydi.
Tüm bu iddialar sırasında Hilmi Cem'in kız arkadaşı Pırıl Atasev ile olan fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Survivor teorisyenlerine göre bu fotoğraf bir veda fotoğrafıydı.
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Bu fotoğrafın ardından adeta coşan Survivor izleyicileri hemen Pırıl Atasev'e koştu! Bir Twitter kullanıcısı, Pırıl'a "Şampiyon olup dönecek" şeklinde bir mesaj atmış ve Pırıl bu iddiaları onaylar şekilde bir yanıt vermiş.
Sonrası ise curcuna!
Survivor izleyicileri Twitter'da adeta bayram coşkusuna kapıldı!
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Bakalım önümüzdeki günlerde Survivor'da kimleri göreceğiz?
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