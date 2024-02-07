Hilmi Cem'in Survivor'a Katılma İddiası Sevgilisinin Yaptığı Paylaşımla Pekişince Survivor İzleyicisi Coştu!

Kartların yeniden dağıtıldığı Survivor'da Nagihan'ın olası diskalifiyesi ardından programa yeni isimlerin dahil olacağı iddia edildi. Bu isimler arasında yer alan Hilmi Cem İntepe'nin kız arkadaşı Pırıl Atasev, bir hayranının mesajına cevap verince iddia pekişti, Survivor hayranları adeta coştu!