Acun'u Bile Çileden Çıkaran Survivor'da Kim Dost Kim Düşman Analiz Ettik

SMS olmadığı için herkesin gerçek yüzünü gördüğümüz Survivor 2024 gelmiş geçmiş en çetrefilli ve tartışmaların asla son bulmadığı sezon desek yanılmış olmayız. Özellikle Kırmızı takımdaki Acun Ilıcalı'yı dahi çıldırtan kavgalar bitmek bilmezken, bir izleyici Survivor Kırmızı takımında dost ve düşmanları haritalandırmış.