Acun'u Bile Çileden Çıkaran Survivor'da Kim Dost Kim Düşman Analiz Ettik
Acun'u Bile Çileden Çıkaran Survivor'da Kim Dost Kim Düşman Analiz Ettik
SMS olmadığı için herkesin gerçek yüzünü gördüğümüz Survivor 2024 gelmiş geçmiş en çetrefilli ve tartışmaların asla son bulmadığı sezon desek yanılmış olmayız. Özellikle Kırmızı takımdaki Acun Ilıcalı'yı dahi çıldırtan kavgalar bitmek bilmezken, bir izleyici Survivor Kırmızı takımında dost ve düşmanları haritalandırmış.
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Survivor All Star 2024 en kaotik sezonların başında geliyor desek yanılmış olmayız.
Yarışmanın başladığı andan itibaren kavganın eksik olmadığı Kırmızı takımda neredeyse her yarışmacı en az bir kez tartışma yaşarken, birbirine dost ve düşman olan yarışmacılar kafaları karıştırdı.
Sürekli yenilen bir Kırmızı takım görmekten usanan Nagihan'ın isyanlarıyla Yunus Emre, Mustafa Kemal ve Nefise'nin Kırmızı takıma gelmesi oyunları biraz olsun rahatlatsa da Kırmızı takımdaki huzursuzluklar bir türlü bitmek bilmiyor.
Son bölümde Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkaran Kırmızı takımda Aleyna-Nagihan kavgası had safhaya ulaşırken, Kırmızı takımdaki dost ve düşmanları analiz etme gereği duyduk.
Twitter'da @lewiiy adlı bir kullanıcı Kırmızı takımın son 1 haftalık ilişki analizini haritalandırırken, bize de bu haritayı yorumlamak kaldı.
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Yarışmanın başından beri Sercan'la yıldızı barışmayan Turabi'nin adadaki tek düşmanı Sercan olurken, Nagihan, Ersin, Yunus Emre'yle dost.
Yarışmaya gelir gelmez büyük bir fitili ateşleyen ve Merve Aydın'a çocuğu üzerinden yemin ettiren Mustafa Kemal son tartışmaları alevlendiren isim olurken, iki isim birbirine düşman konumda.
Olayların kadını Nagihan ise Gizem Memiç, Yunus Emre, Sercan'la henüz yeni kavga etmişken, son bölümde Aleyna'nın üzerine yürüyerek listesine bir isim daha ekledi.
Pınar Saka'yla bitmek bilmez bir düşmanlığı olan Aleyna, son bölümde Yunus Emre ve Sercan'ı doldurduğu için Nefise ve Nagihan'la da düşman oldu.
Karşı takımdan Dora'nın söylemleriyle Aleyna'ya karşı aşırı dolan Nefise, yeni geldiği takımda ortalığı epey karıştırıp Aleyna'nın baş düşmanı oldu.
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Siz Survivor'daki bu ilişkileri nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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