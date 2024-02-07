Acun Ilıcalı'dan Yediği Azar Sonrası Süt Demiş Kediye Dönen Nagihan'ı Diline Dolayan Goygoyseverler
Acun Ilıcalı'dan Yediği Azar Sonrası Süt Demiş Kediye Dönen Nagihan'ı Diline Dolayan Goygoyseverler
Olayların asla dinmediği Survivor All Star'da Aleyna'yı iten Nagihan'ın olayın hemen ardından gülmesi Acun Ilıcalı'yı fazlasıyla öfkelendirmişti. Verilen fragmanda diskalifiye ediyormuş gibi konuşan Acun Ilıcalı karşısında sessiz kalan Nagihan goygoyseverlerin diline düştü.
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Survivor All Star'da Aleyna ile tartıştıktan sonra onu iten Nagihan, Acun Ilıcalı'nın fazlasıyla öfkelenmesine neden oldu.
Acun Ilıcalı'nın "Ne istiyorsunuz?" ile başlayan öfke dolu çıkışı sonunda konsey yarıda kesildi.
Hemen ardından verilen fragmanda Acun'a karşı süt dökmüş kedi gibi duran Nagihan goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.
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