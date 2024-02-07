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Üstünden Yıllar Geçse de Onları Unutmak Mümkün Değil: Türk Dizilerinin En İkonik Kadın Karakterleri

Üstünden Yıllar Geçse de Onları Unutmak Mümkün Değil: Türk Dizilerinin En İkonik Kadın Karakterleri

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
07.02.2024 - 14:07

Konusu ne olursa olsun sevilen Türk dizilerinin unutulması mümkün olmuyor. Karakterler çoğunlukla o kadar güzel işleniyor ki gerçek hayatta yakın arkadaşımız olsun istiyoruz. Bakalım dizilerdeki en ikonik kadın karakterler hangileriymiş?

Kaynak: https://twitter.com/rozayalwithluvs/s...
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1. Yıldız Argun

1. Yıldız Argun

Yasak Elma'da karakter gelişimi muhteşem olan Yıldız'ın duruşu ve özgüveni izleyenleri kendine hayran bırakmasını sağlıyordu.

2. Asya Yılmaz

2. Asya Yılmaz

Aldatıldı, hor görüldü yine de dik duruşundan asla taviz vermedi! Sadakatsiz'in Asya'sı gelmiş geçmiş en ikonik karakterlerden biri kesinlikle.

3. Bihter Ziyagil

3. Bihter Ziyagil

Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i öylesine güçlü bir karakterdi ki aşka yenik düşmüş olması bile hiçbir şeyi değiştirmedi.

4. Ceylin Erguvan Kaya

4. Ceylin Erguvan Kaya

Yargı'nın kraliçesi Ceylin kendine has tarzı ve dikbaşlılığıyla herkese kök söktürüyor. O ikonik olmayacak da kim olacak?

5. Arzu-Oya-Pelin-Merve

5. Arzu-Oya-Pelin-Merve

Ufak Tefek Cinayetler'deki bu dört karakteri birbirinden ayırmak mümkün değil. Özellikle Merve Aksak'ın gücünü asla tartışamayız. Her biri birbirinden ikonik ve güçlü bu dört karakterin olduğu dizi muh-te-şem-di.

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6. Ferhunde

6. Ferhunde

Onu anlatabilecek kelime var mı, emin değiliz. Kimse sevmese bile Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si gelmiş geçmiş en ikonik karakterlerden biriydi.

7. Süreyya Boran

7. Süreyya Boran

İstanbullu Gelin'de gelenek görenek ne varsa yıkıp geçmiş, hayatına girdiği herkese iyilik ve güzellik getirmiş bir karakterdi Süreyya.

8. Ayşegül Umman

8. Ayşegül Umman

İzleyen herkesin hayatında bambaşka bir yere sahip olan Poyraz Karayel'in Ayşegül'ü, mafya babasına karşı dik duruşuyla daima gönülleri fethediyordu.

9. Banu

9. Banu

Deniz Yıldızı'nın yalanlar konusunda bir dünya markası olan Banu'su profesyonelliğiyle bambaşka bir ikoniklik taşıyordu.

10. Hürrem Sultan

10. Hürrem Sultan

Tamam tarihi bir karakter ama Muhteşem Yüzyıl'da izlediğimiz Hürrem Sultan da bir başkaydı hani!

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11. Zerrin-Tülay

11. Zerrin-Tülay

Yalan Dünya'nın ve belki de dizi tarihinin en ikonik iki karakteri olabilirler. O kadar kendilerine haslardı ki onlardan bir tane daha var mı emin değiliz.

12. Şahika Koçarslanlı

12. Şahika Koçarslanlı

Avrupa Yakası'nın her bir karakteri birbirinden ikonikti ama Şahika gibisi var mıydı bilemiyoruz.

13. Nazire

13. Nazire

Belli ki Binnur Kaya neredeyse tüm karakterleriyle ikonikleşmiş ama Yabancı Damat'ta oynadığı Nazire karakterini de ayrı tutmak gerek.

14. Şebnem Gürsoy

14. Şebnem Gürsoy

Kaçak Gelinler'in efsane karakteri Şebnem Gürsoy'un kendine has tavırları ve enerjisi bambaşkaydı.

15. Pembe

15. Pembe

Cennet Mahallesi'nin ve dizi tarihinin gelmiş geçmiş en ikonik karakterlerinden olan Pembe, paraya ve kızına düşkünlüğüyle yapmadığını bırakmıyordu.

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Sizce dizi tarihinin en ikonik kadın karakteri hangisi? Yorumlarda buluşalım!

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