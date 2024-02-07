Üstünden Yıllar Geçse de Onları Unutmak Mümkün Değil: Türk Dizilerinin En İkonik Kadın Karakterleri
Üstünden Yıllar Geçse de Onları Unutmak Mümkün Değil: Türk Dizilerinin En İkonik Kadın Karakterleri
Kaynak: https://twitter.com/rozayalwithluvs/s...
Konusu ne olursa olsun sevilen Türk dizilerinin unutulması mümkün olmuyor. Karakterler çoğunlukla o kadar güzel işleniyor ki gerçek hayatta yakın arkadaşımız olsun istiyoruz. Bakalım dizilerdeki en ikonik kadın karakterler hangileriymiş?
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1. Yıldız Argun
2. Asya Yılmaz
3. Bihter Ziyagil
4. Ceylin Erguvan Kaya
5. Arzu-Oya-Pelin-Merve
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6. Ferhunde
7. Süreyya Boran
8. Ayşegül Umman
9. Banu
10. Hürrem Sultan
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11. Zerrin-Tülay
12. Şahika Koçarslanlı
13. Nazire
14. Şebnem Gürsoy
15. Pembe
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Sizce dizi tarihinin en ikonik kadın karakteri hangisi? Yorumlarda buluşalım!
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