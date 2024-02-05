Kızılcık Şerbeti'nde Küçük Apo'nun Kimden Olduğunun Belli Olmasıyla Ortalık Karıştı!

Haftalardır ortalığın giderek daha da çok karıştığı Kızılcık Şerbeti'nde sonunda bazı konular netlik kazanıyor! 50. bölümden yayınlanan ikinci fragmanda Kıvılcım ve Ömer arasındaki buzların çözüldüğü, Nursema'nın Umut'a tam destek verdiği görüldü. Son haftaların en merak edilen konusu olan Nilay'ın bebeğinin babası da sonunda belli oldu.