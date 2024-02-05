Kızılcık Şerbeti'nde Küçük Apo'nun Kimden Olduğunun Belli Olmasıyla Ortalık Karıştı!
Kızılcık Şerbeti'nde Küçük Apo'nun Kimden Olduğunun Belli Olmasıyla Ortalık Karıştı!
Haftalardır ortalığın giderek daha da çok karıştığı Kızılcık Şerbeti'nde sonunda bazı konular netlik kazanıyor! 50. bölümden yayınlanan ikinci fragmanda Kıvılcım ve Ömer arasındaki buzların çözüldüğü, Nursema'nın Umut'a tam destek verdiği görüldü. Son haftaların en merak edilen konusu olan Nilay'ın bebeğinin babası da sonunda belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nde haftalardır gittikçe karışan bir düzen var. Umut'un tutuklanması, Kıvılcım ve Ömer'in aniden gelişen birbirlerinden kopuşu, Doğa ve Fatih arasındaki karmakarışık ilişki ve en önemlisi Küçük Apo'nun babasının kim olduğu konuları izleyiciyi bir hayli zorladı.
Biliyorsunuz Mustafa doktora gitmiş ve kısır olduğunu öğrenmişti. Doktorun sözlerine o kadar güvendi ki DNA testi sonucunu beklemeden Nilay'a boşanma davası açtı ve herkesin içinde durumu ifade etti.
Nilay da atara atar yaptı ve "DNA sonucu gelsin, ben seni boşayacağım!" şeklinde yükseldi Mustafa'ya.
Ortalık ziyadesiyle karışmışken 50. bölümün ikinci fragmanı geldi! Çocuk pek tabii ki Mustafa'danmış...
Ah Mustafa ama biz sana söylemiştik gerçekten!
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Siz bu haberi nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda