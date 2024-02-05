Demet Akalın Hayatının Film Olması İhtimaline Karşı Başrole Hande Erçel Önerilince "O Oynayamaz" Dedi
Demet Akalın Hayatının Film Olması İhtimaline Karşı Başrole Hande Erçel Önerilince "O Oynayamaz" Dedi
Demet Akalın, TV8 ekranlarında Jess Molho ile birlikte sunduğu Gel Konuşalım programına başlarken dikkat çeken bir takım laflar söyledi. Hayatının film olması ihtimalini değerlendirirken başrolde kimin olacağını düşünen Akalın, Hande Erçel önerilince 'O oynayamaz' dedi!
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Demet Akalın ve Jess Molho, hafta içi her sabah TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programı ile seyirci karşısına çıkıyor.
Haftanın ilk gününde seyircilerine "Hayatınız film olsaydı ismini ne koyardınız?" diye soran ikili, öncelikle kendi hayatları film olsa koyacakları ismi düşünüyor.
Diğer bir yandan Demet Akalın herkesi üstüne basa basa uyarıyor ve hayatının film yapılmasını istemediğini söylüyor.
Jess Molho yine de "Farazi konuşursak kim oynasın?" diye ısrar ediyor.
Jess Molho kendisine Gonca Vuslateri'yi öneriyor önce. Demet Akalın "Gonca evet, bence de olabilir" diyor.
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Ardından düşünmeye devam ediyor ve "Çok gülüp içi kan ağlayan biri olabilir, kim olabilir?" diye düşünmeye devam ediyor.
Demet Akalın ise Hande Erçel için "Hande Erçel olmaz. Seviliyor ayrı da, oyunculukta beni oynayamaz herhalde..." diyor.
İşte Demet Akalın'ın Hande Erçel yorumu...
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