Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Demet Akalın Hayatının Film Olması İhtimaline Karşı Başrole Hande Erçel Önerilince "O Oynayamaz" Dedi

Demet Akalın Hayatının Film Olması İhtimaline Karşı Başrole Hande Erçel Önerilince "O Oynayamaz" Dedi

Demet Akalın Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.02.2024 - 15:00

Demet Akalın, TV8 ekranlarında Jess Molho ile birlikte sunduğu Gel Konuşalım programına başlarken dikkat çeken bir takım laflar söyledi. Hayatının film olması ihtimalini değerlendirirken başrolde kimin olacağını düşünen Akalın, Hande Erçel önerilince 'O oynayamaz' dedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Demet Akalın ve Jess Molho, hafta içi her sabah TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programı ile seyirci karşısına çıkıyor.

Demet Akalın ve Jess Molho, hafta içi her sabah TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programı ile seyirci karşısına çıkıyor.

Gündemde yer alan magazin haberlerini yorumlayan, olaylar hakkında konuşan ve konuk ağırlayan ikili, program sırasında söyledikleriyle de sık sık gündem oluyor.

Haftanın ilk gününde seyircilerine "Hayatınız film olsaydı ismini ne koyardınız?" diye soran ikili, öncelikle kendi hayatları film olsa koyacakları ismi düşünüyor.

Haftanın ilk gününde seyircilerine "Hayatınız film olsaydı ismini ne koyardınız?" diye soran ikili, öncelikle kendi hayatları film olsa koyacakları ismi düşünüyor.

Birbirinden 'yaratıcı' öneriler sunsalar da kamera arkasındaki ekipten kendileri için film ismi seçmelerini istiyorlar. Demet Akalın'ın filmi için 'Hayat Bana Güzel' önerisi geliyor. Kendisi bunu pek beğenmiyor ama...

Diğer bir yandan Demet Akalın herkesi üstüne basa basa uyarıyor ve hayatının film yapılmasını istemediğini söylüyor.

Diğer bir yandan Demet Akalın herkesi üstüne basa basa uyarıyor ve hayatının film yapılmasını istemediğini söylüyor.

'Ben her zaman söylüyorum burada. Ben ölür kalırsam, sakın benim filmimi yapıp çocuk öyle oldu, ana böyle oldu, amca kızı çıktı bilmem ne... Ben asla film yapılmasını istemiyorum.'

Jess Molho yine de "Farazi konuşursak kim oynasın?" diye ısrar ediyor.

Jess Molho yine de "Farazi konuşursak kim oynasın?" diye ısrar ediyor.

Demet Akalın da 'Deli dolu, patavatsız...  Bunu kim oynayabilir?' diye soruyor.

Jess Molho kendisine Gonca Vuslateri'yi öneriyor önce. Demet Akalın "Gonca evet, bence de olabilir" diyor.

Jess Molho kendisine Gonca Vuslateri'yi öneriyor önce. Demet Akalın "Gonca evet, bence de olabilir" diyor.

Gonca Vuslateri onay alıyor yani.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ardından düşünmeye devam ediyor ve "Çok gülüp içi kan ağlayan biri olabilir, kim olabilir?" diye düşünmeye devam ediyor.

Ardından düşünmeye devam ediyor ve "Çok gülüp içi kan ağlayan biri olabilir, kim olabilir?" diye düşünmeye devam ediyor.

Jess Molho bu sefer 'Hande Erçel, boy - pos - fizik olarak uyar sanki.' diyor.

Demet Akalın ise Hande Erçel için "Hande Erçel olmaz. Seviliyor ayrı da, oyunculukta beni oynayamaz herhalde..." diyor.

Demet Akalın ise Hande Erçel için "Hande Erçel olmaz. Seviliyor ayrı da, oyunculukta beni oynayamaz herhalde..." diyor.

İşte Demet Akalın'ın Hande Erçel yorumu...

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?