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Müşterilerinin İsteğine Dayanamayan Şirket İçin Hadise'yle Yeniden Reklam Anlaşması İmzalamak Pahalıya Patladı

Müşterilerinin İsteğine Dayanamayan Şirket İçin Hadise'yle Yeniden Reklam Anlaşması İmzalamak Pahalıya Patladı

Hadise
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.02.2024 - 12:31

Müzik dünyasında en sevilen, yakından takip edilen ve konserlerinde boş yer bulmak imkansız olan isimlerden biri Hadise elbette. Magazinin de oldukça sevilen yüzlerinden biri olan Hadise'nin, yüzü olduğu pırlanta markasıyla yeniden anlaşma sağladığını öğrendik. Posta'nın haberine göre bu anlaşma marka için pahalıya patladı!

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Aura kelimesinin vücut bulmuş hali dendiğinde aklınıza gelen ilk isimlerden biri Hadise oluyordur muhakkak.

Aura kelimesinin vücut bulmuş hali dendiğinde aklınıza gelen ilk isimlerden biri Hadise oluyordur muhakkak.

Güzelliği, enerjisi, sempatisi ve başarısıyla müzik sektöründe kendine yer edinen ve yıllardır hayranlıkla izlediğimiz Hadise'nin, her işinin ne kadar takdir edilesi olduğunu söylememize gerek bile yok.

Yalnızca başarılarıyla ve işleriyle değil, magazinde hakkında çıkan haberlerle de sık sık görüyoruz Hadise'yi.

Yalnızca başarılarıyla ve işleriyle değil, magazinde hakkında çıkan haberlerle de sık sık görüyoruz Hadise'yi.

Sosyal medyada 14,6 milyon takipçiye sahip olan ünlü ismin yalnızca paylaşmış olduğu fotoğraflar bile magazin için bir gündem yaratıyor bildiğiniz gibi. Pozları, klipleri, sahneleri derken sık sık anıyoruz kendisini.

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün temizlik paspasıyla birlike verdiği poz gündemde epey onuşulan konular arasında yer almıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün temizlik paspasıyla birlike verdiği poz gündemde epey onuşulan konular arasında yer almıştı.

Biliyorsunuz ki 'Sevmiyo' klibinden kalan pozları yeniden gündem olmuştu. Ardından bir de temizlik sopasıyla birlikte verdiği garip pozu konuşmuştuk. Üstündeki yeşil elbisesiyle pek uyumlu değildi çünkü...

Magazinde birbirinden farklı konularla gündeme gelmeye devam eden Hadise bu sefer de yaptığı bir reklam anlaşmasıyla karşımıza çıktı.

Magazinde birbirinden farklı konularla gündeme gelmeye devam eden Hadise bu sefer de yaptığı bir reklam anlaşmasıyla karşımıza çıktı.

Mutlaka görmüşsünüzdür, kendisi geçtiğimiz yıl bir pırlanta markasının reklam yüzü olarak anlaşma sağlamıştı.

2024 yılının başında aynı firma, müşterileri arasında bir anket yapmış. Müşteriler yeniden Hadise'yi istiyormuş!

2024 yılının başında aynı firma, müşterileri arasında bir anket yapmış. Müşteriler yeniden Hadise'yi istiyormuş!

Posta'nın haberine göre üç bin kişinin katılım gösterdiği ankette en yüksek oyun sahibi Hadise olmuş. Markanın okları da yeniden ünlü şarkıcının üstüne dönmüş.

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Hadise ile 2024 yılı için yeniden anlaşma sağlayan ve imzayı atan marka içinse bu imza biraz pahalıya patlamış.

Hadise ile 2024 yılı için yeniden anlaşma sağlayan ve imzayı atan marka içinse bu imza biraz pahalıya patlamış.

Çünkü Hadise'nin 2024 yılında markayla anlaşma sağlamak için imzası 45 milyon lira olmuş!

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