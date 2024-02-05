Müşterilerinin İsteğine Dayanamayan Şirket İçin Hadise'yle Yeniden Reklam Anlaşması İmzalamak Pahalıya Patladı

Müzik dünyasında en sevilen, yakından takip edilen ve konserlerinde boş yer bulmak imkansız olan isimlerden biri Hadise elbette. Magazinin de oldukça sevilen yüzlerinden biri olan Hadise'nin, yüzü olduğu pırlanta markasıyla yeniden anlaşma sağladığını öğrendik. Posta'nın haberine göre bu anlaşma marka için pahalıya patladı!