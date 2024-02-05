Müşterilerinin İsteğine Dayanamayan Şirket İçin Hadise'yle Yeniden Reklam Anlaşması İmzalamak Pahalıya Patladı
Müşterilerinin İsteğine Dayanamayan Şirket İçin Hadise'yle Yeniden Reklam Anlaşması İmzalamak Pahalıya Patladı
Müzik dünyasında en sevilen, yakından takip edilen ve konserlerinde boş yer bulmak imkansız olan isimlerden biri Hadise elbette. Magazinin de oldukça sevilen yüzlerinden biri olan Hadise'nin, yüzü olduğu pırlanta markasıyla yeniden anlaşma sağladığını öğrendik. Posta'nın haberine göre bu anlaşma marka için pahalıya patladı!
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Aura kelimesinin vücut bulmuş hali dendiğinde aklınıza gelen ilk isimlerden biri Hadise oluyordur muhakkak.
Yalnızca başarılarıyla ve işleriyle değil, magazinde hakkında çıkan haberlerle de sık sık görüyoruz Hadise'yi.
Hatırlarsanız geçtiğimiz gün temizlik paspasıyla birlike verdiği poz gündemde epey onuşulan konular arasında yer almıştı.
Magazinde birbirinden farklı konularla gündeme gelmeye devam eden Hadise bu sefer de yaptığı bir reklam anlaşmasıyla karşımıza çıktı.
2024 yılının başında aynı firma, müşterileri arasında bir anket yapmış. Müşteriler yeniden Hadise'yi istiyormuş!
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Hadise ile 2024 yılı için yeniden anlaşma sağlayan ve imzayı atan marka içinse bu imza biraz pahalıya patlamış.
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