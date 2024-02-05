İnci Taneleri'nin Minik Emekçisi Coci'nin Yılmaz Erdoğan Tarafından Sahiplenilerek Kadroya Dahil Olma Hikayesi
İnci Taneleri'nin Minik Emekçisi Coci'nin Yılmaz Erdoğan Tarafından Sahiplenilerek Kadroya Dahil Olma Hikayesi
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisine geçtiğimiz bölümde minik bir dostumuz dahil oldu. İzleyenlerin gönüllerini fetheden yeni oyuncu Coci oldu. Minik yavru köpeğin Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenilip ekibe dahil olmasının arkasında yatan hikaye ise yüreklerimizi dağladı!
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Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisi ilk iki bölümüyle reytingleri salladı bildiğiniz gibi.
Yayınlanan ilk fragmandan itibaren nasıl ilerleyeceğini oldukça merak ettiğimiz hikayede Dilber ve Azem ikilisi arasında hızlı bir şekilde gelişen samimiyet de kafa karıştırmadı değil...
İçerden yeni çıkan ve bulaşmak istemediği her şeyin içinde kalan Azem içinse durumlar karışık. Zahir ve arkadaşları tarafından darp edilmesinin ardından yanına bir minik gelmişti bu sahnede hatırlarsanız.
Dilber'in adını Coci koyduğu minik patili dostumuz senaryoya birden dahil olmuştu. Ama aslında bu hikayenin ardından bambaşka bir olay çıktı.
İnci Taneleri ekibi ilanı görür görmez harekete geçmiş ve Coci'nin kaderi birdenbire değişmiş!
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Yüreklerimizi burkan bu hikayenin sonu yine de Coci için mutlu bitmiş tabii!
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