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İnci Taneleri'nin Minik Emekçisi Coci'nin Yılmaz Erdoğan Tarafından Sahiplenilerek Kadroya Dahil Olma Hikayesi

İnci Taneleri'nin Minik Emekçisi Coci'nin Yılmaz Erdoğan Tarafından Sahiplenilerek Kadroya Dahil Olma Hikayesi

Yılmaz Erdoğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.02.2024 - 11:38

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisine geçtiğimiz bölümde minik bir dostumuz dahil oldu. İzleyenlerin gönüllerini fetheden yeni oyuncu Coci oldu. Minik yavru köpeğin Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenilip ekibe dahil olmasının arkasında yatan hikaye ise yüreklerimizi dağladı!

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Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisi ilk iki bölümüyle reytingleri salladı bildiğiniz gibi.

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisi ilk iki bölümüyle reytingleri salladı bildiğiniz gibi.

Yıllar sonra Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan bir hikaye ekranlara taşınırken, tüm rakiplerini geride bırakan İnci Taneleri reytinglerde de olağanüstü başarılar elde etti.

Yayınlanan ilk fragmandan itibaren nasıl ilerleyeceğini oldukça merak ettiğimiz hikayede Dilber ve Azem ikilisi arasında hızlı bir şekilde gelişen samimiyet de kafa karıştırmadı değil...

Yayınlanan ilk fragmandan itibaren nasıl ilerleyeceğini oldukça merak ettiğimiz hikayede Dilber ve Azem ikilisi arasında hızlı bir şekilde gelişen samimiyet de kafa karıştırmadı değil...

Birbirlerine bu kadar çabuka adapte olmaları bir yana dursun, maceralarının da aynı hızla başlaması seyircinin kafasını karıştırdı. Dilber'in boşanamadığı kocası Zahir'in başlarına bela olması ve beraberinde açıklanan yeni gerçekler...

İçerden yeni çıkan ve bulaşmak istemediği her şeyin içinde kalan Azem içinse durumlar karışık. Zahir ve arkadaşları tarafından darp edilmesinin ardından yanına bir minik gelmişti bu sahnede hatırlarsanız.

İçerden yeni çıkan ve bulaşmak istemediği her şeyin içinde kalan Azem içinse durumlar karışık. Zahir ve arkadaşları tarafından darp edilmesinin ardından yanına bir minik gelmişti bu sahnede hatırlarsanız.

Baygın bir şekilde yerde yatarken gidip Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'i uyandırmıştı. Azem de onu alıp otele gitmişti.

Dilber'in adını Coci koyduğu minik patili dostumuz senaryoya birden dahil olmuştu. Ama aslında bu hikayenin ardından bambaşka bir olay çıktı.

Dilber'in adını Coci koyduğu minik patili dostumuz senaryoya birden dahil olmuştu. Ama aslında bu hikayenin ardından bambaşka bir olay çıktı.

Meğer minik Coci sahibi tarafından terk edilmiş... Onu bulanlar da sahiplendirme ilanı açmış.

İnci Taneleri ekibi ilanı görür görmez harekete geçmiş ve Coci'nin kaderi birdenbire değişmiş!

İnci Taneleri ekibi ilanı görür görmez harekete geçmiş ve Coci'nin kaderi birdenbire değişmiş!

Onun bu haline dayanamayan Yılmaz Erdoğan, Coci'yi sahiplenerek dizi ekibine dahil etmiş.

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Yüreklerimizi burkan bu hikayenin sonu yine de Coci için mutlu bitmiş tabii!

Yüreklerimizi burkan bu hikayenin sonu yine de Coci için mutlu bitmiş tabii!

Dizide umarız sık sık görürüz kendisini.

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