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Gemileri Yakarım Şarkısını Söyleyen Sincanlı Erkal'ın Yaşını Öğrenince Hayret Edeceksiniz

Gemileri Yakarım Şarkısını Söyleyen Sincanlı Erkal'ın Yaşını Öğrenince Hayret Edeceksiniz

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 12:57

Bir süredir gündemimizden düşmeyen konu elbette İnci Taneleri dizisi. İlk fragmanındaki dans sahnesinin ardından ortalığı kasıp kavuran dizide her ne kadar çok göz önünde olmasa da dikkat çeken isimlerden bir tanesi Sincanlı Erkal. Pavyon türkücüsü olan Erkal Sonel'in yaşını duyunca hayret edeceksiniz!

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Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri, Gemileri Yakarım şarkısı eşliğinde dans eden Dilber fragmanıyla patladı gitti biliyorsunuz ki.

Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri, Gemileri Yakarım şarkısı eşliğinde dans eden Dilber fragmanıyla patladı gitti biliyorsunuz ki.

Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi sosyal medyayı yıkıp geçerken tartışmalı konuların da fitilini ateşlemişti. Gündemde sürekli diziye dair yorumlar ve eleştiriler görmeye devam ettiğimiz sırada, dizinin gizli kahramanlarından Erkal Sonel de gündeme gelen isimlerden biri oldu.

Aslında dizide ön planda olmasa da müzikhol yani pavyon sahnelerinde arka planda çalıp söyleyen o kişi Sincanlı Erkal lakabıyla tanınan Erkal Sonel.

Aslında dizide ön planda olmasa da müzikhol yani pavyon sahnelerinde arka planda çalıp söyleyen o kişi Sincanlı Erkal lakabıyla tanınan Erkal Sonel.

Yıllardır bu mesleği icra eden Sincanlı Erkal, ilk fragmandan sonra ününe ün kattı da diyebiliriz. Hatırlarsanız fragmanın yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamalarda dans sahnesinin çekiminin 8 saat sürdüğünü ve 8 saat boyunca şarkıyı canlı canlı çalıp söylediğini anlatmıştı.

Hatta gündemde eleştiri konusu olan pavyonların insanların gözünde kötü bir izlenim bıraktığını ve bunun aslında doğru olmadığını kendince mantıklı, bizim için garip bir açıklamayla savunmuştu.

Hatta gündemde eleştiri konusu olan pavyonların insanların gözünde kötü bir izlenim bıraktığını ve bunun aslında doğru olmadığını kendince mantıklı, bizim için garip bir açıklamayla savunmuştu.

'Pavyona doktorlar, mühendisler de geliyor.'

Burada anlatmıştık:

Tabii adı duyulan Erkal Sonel'in kaşesinin bir anda tavan yaptığını öğrenmek de bizi çok şaşırtmamıştı.

Tabii adı duyulan Erkal Sonel'in kaşesinin bir anda tavan yaptığını öğrenmek de bizi çok şaşırtmamıştı.

Dizi öncesinde düğünlerde 4 bin TL'ye şarkı söylediği öğrenilen Sincanlı Erkal, fragmanın ardından kaşesini 300 bin TL'ye çıkartmıştı.

Detayları burada paylaştık:

Popülerliği artmaya devam eden Sincanlı Erkal'ın sesini, müzisyen Emre Yücelen çektiği bir videoda analiz etti.

Popülerliği artmaya devam eden Sincanlı Erkal'ın sesini, müzisyen Emre Yücelen çektiği bir videoda analiz etti.

Vokal koçluğu da yapan menajer Emre Yücelen, Sincanlı Erkal'ın sesi için 'Sesine dikkat eden bir solist, bana öyle geldi ses. Bariton renk. Birazcık da kir var ama onu seviyor gibi. Bir kısıklık var. Ama kim bilir kaç saat şarkı söylemiş... Benim gördüğüm en az 22-23 yıl sahnesi var.' yorumlarını yapıyor.

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Ardından Google'ı açıp Sincanlı Erkal'ın yaşını soruyor ve ne görüyor dersiniz... Sincanlı Erkal'ın 1972 doğumlu yani 52 yaşında olduğunu öğreniyor!

Ardından Google'ı açıp Sincanlı Erkal'ın yaşını soruyor ve ne görüyor dersiniz... Sincanlı Erkal'ın 1972 doğumlu yani 52 yaşında olduğunu öğreniyor!

Tabii bu Google'da yazan bilgi. 52 yaşında olması bizi de hayret ettiriyor. Ama videonun yorumlarına baktığımızda aslında bu bilginin yanlış olduğunu görüyoruz.

Videoda yer alan yorumlarda Sincanlı Erkal'ın 1979 doğumlu olduğu, yani 45 yaşında olduğu söyleniyor!

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