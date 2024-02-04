Gemileri Yakarım Şarkısını Söyleyen Sincanlı Erkal'ın Yaşını Öğrenince Hayret Edeceksiniz

Vokal koçluğu da yapan menajer Emre Yücelen, Sincanlı Erkal'ın sesi için 'Sesine dikkat eden bir solist, bana öyle geldi ses. Bariton renk. Birazcık da kir var ama onu seviyor gibi. Bir kısıklık var. Ama kim bilir kaç saat şarkı söylemiş... Benim gördüğüm en az 22-23 yıl sahnesi var.' yorumlarını yapıyor.