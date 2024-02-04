Gemileri Yakarım Şarkısını Söyleyen Sincanlı Erkal'ın Yaşını Öğrenince Hayret Edeceksiniz
Gemileri Yakarım Şarkısını Söyleyen Sincanlı Erkal'ın Yaşını Öğrenince Hayret Edeceksiniz
Bir süredir gündemimizden düşmeyen konu elbette İnci Taneleri dizisi. İlk fragmanındaki dans sahnesinin ardından ortalığı kasıp kavuran dizide her ne kadar çok göz önünde olmasa da dikkat çeken isimlerden bir tanesi Sincanlı Erkal. Pavyon türkücüsü olan Erkal Sonel'in yaşını duyunca hayret edeceksiniz!
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Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri, Gemileri Yakarım şarkısı eşliğinde dans eden Dilber fragmanıyla patladı gitti biliyorsunuz ki.
Aslında dizide ön planda olmasa da müzikhol yani pavyon sahnelerinde arka planda çalıp söyleyen o kişi Sincanlı Erkal lakabıyla tanınan Erkal Sonel.
Hatta gündemde eleştiri konusu olan pavyonların insanların gözünde kötü bir izlenim bıraktığını ve bunun aslında doğru olmadığını kendince mantıklı, bizim için garip bir açıklamayla savunmuştu.
Tabii adı duyulan Erkal Sonel'in kaşesinin bir anda tavan yaptığını öğrenmek de bizi çok şaşırtmamıştı.
Popülerliği artmaya devam eden Sincanlı Erkal'ın sesini, müzisyen Emre Yücelen çektiği bir videoda analiz etti.
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Ardından Google'ı açıp Sincanlı Erkal'ın yaşını soruyor ve ne görüyor dersiniz... Sincanlı Erkal'ın 1972 doğumlu yani 52 yaşında olduğunu öğreniyor!
Videoda yer alan yorumlarda Sincanlı Erkal'ın 1979 doğumlu olduğu, yani 45 yaşında olduğu söyleniyor!
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