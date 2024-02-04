Yasemin Şefkatli İkiziyle Ne Zaman Kavuşacaklar Diye Beklediğimiz İbrahim Ayel'in Son Durumunu Paylaştı
Yasemin Şefkatli İkiziyle Ne Zaman Kavuşacaklar Diye Beklediğimiz İbrahim Ayel'in Son Durumunu Paylaştı
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne baba olma heyecanını yaşadı bildiğiniz gibi. İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan ikilinin haberini duymamızın ardından, dede İbrahim Tatlıses torunlarından birinin sağlık problemi çektiğini söylemiş ve dua istemişti. Oldukça merak ettiğimiz İbrahim Ayel'in durumunu annesi Yasemin Şefkatli paylaştı.
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2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2023 yılının Ağustos ayında anne baba olacakları müjdesini vermişlerdi.
Hatta bebeklerinin adının da belli olduğunu ve iki kayınpederin de gönlünün kırılmadığını öğrenmiştik.
22 Ocak 2024'te doğan Tatlıses ikizler magazine hızlı bir giriş yapmıştı. Doğum haberleri hem sosyal medyayı hem de magazini resmen çalkalamıştı.
Doğumun ardından kendine gelen Yasemin Şefkatli'nin bebekleriyle pozunu ise yine İdo Tatlıses paylaşmış ve eşine methiyeler dizmişti.
Sonra hepimizi üzen bir paylaşım geldi. Bebeklerin dedesi İbrahim Tatlıses, İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğunu ve bir operasyon geçireceğini duyurmuştu.
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İbrahim Tatlıses'in paylaşımından sonra Sinan Emir'in de iyi olduğu öğrenilince merak edilen ve Yasemin Şefkatli'ye sık sık sorulan soru İbrahim Ayel'in durumu olmuştu.
Hastaneden çıkan ve evlerine dönen Tatlıses çifti, minik bebekleri İbrahim Ayel'i görmeye gittiklerini bu paylaşımla duyurdu.
İbrahim Ayel'in son durumunu merak edenler için ise "Her şey yolunda, evine gelmesine az kaldı" cevabını verdi.
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