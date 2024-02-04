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Yasemin Şefkatli İkiziyle Ne Zaman Kavuşacaklar Diye Beklediğimiz İbrahim Ayel'in Son Durumunu Paylaştı

Yasemin Şefkatli İkiziyle Ne Zaman Kavuşacaklar Diye Beklediğimiz İbrahim Ayel'in Son Durumunu Paylaştı

İbrahim Tatlıses
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 10:21

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne baba olma heyecanını yaşadı bildiğiniz gibi. İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan ikilinin haberini duymamızın ardından, dede İbrahim Tatlıses torunlarından birinin sağlık problemi çektiğini söylemiş ve dua istemişti. Oldukça merak ettiğimiz İbrahim Ayel'in durumunu annesi Yasemin Şefkatli paylaştı.

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2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2023 yılının Ağustos ayında anne baba olacakları müjdesini vermişlerdi.

2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2023 yılının Ağustos ayında anne baba olacakları müjdesini vermişlerdi.

2017 yılında başlayan aşkları dolu dizgin sürerken, evliliklerinin ikinci yılında ikiz bebek müjdesi alan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'ye tebrik mesajları yağmıştı hatırlarsanız.

Hatta bebeklerinin adının da belli olduğunu ve iki kayınpederin de gönlünün kırılmadığını öğrenmiştik.

Hatta bebeklerinin adının da belli olduğunu ve iki kayınpederin de gönlünün kırılmadığını öğrenmiştik.

Bebeklerine babalarının adlarını verecek olan çift İbrahim ve Sinan isimlerini seçmişlerdi. Hamilelik sürecinde Yasemin Şefkatli'nin paylaşımları da oldukça yakından takip edildi tabii. İnsanlar merak ediyordu...

22 Ocak 2024'te doğan Tatlıses ikizler magazine hızlı bir giriş yapmıştı. Doğum haberleri hem sosyal medyayı hem de magazini resmen çalkalamıştı.

22 Ocak 2024'te doğan Tatlıses ikizler magazine hızlı bir giriş yapmıştı. Doğum haberleri hem sosyal medyayı hem de magazini resmen çalkalamıştı.

İlk fotoğrafları ise babaları İdo Tatlıses'ten gelmişti. Bu arada bebeklerinin adının yalnızca Sinan ve İbrahim olmadığını, ikinci isimleri olduğunu da görmüştük.

Doğumun ardından kendine gelen Yasemin Şefkatli'nin bebekleriyle pozunu ise yine İdo Tatlıses paylaşmış ve eşine methiyeler dizmişti.

Doğumun ardından kendine gelen Yasemin Şefkatli'nin bebekleriyle pozunu ise yine İdo Tatlıses paylaşmış ve eşine methiyeler dizmişti.

24 Ocak doğum günü olan Yasemin Şefkatli'nin bebekleriyle kutlama yapmak için arasında iki gün var anlayacağınız. İbrahim Ayel ve Sinan Emir bebekler annelerine erken doğum günü hediyesi olarak gelmişti.

Sonra hepimizi üzen bir paylaşım geldi. Bebeklerin dedesi İbrahim Tatlıses, İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğunu ve bir operasyon geçireceğini duyurmuştu.

Sonra hepimizi üzen bir paylaşım geldi. Bebeklerin dedesi İbrahim Tatlıses, İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğunu ve bir operasyon geçireceğini duyurmuştu.
twitter.com

İbrahim Ayel'in geçirdiği operasyonun ardından Yasemin Şefkatli de açıklama yapmış ve 'Ayel çok daha iyiye gidiyor, kardeşiyle beklemedeyiz.' demişti.

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İbrahim Tatlıses'in paylaşımından sonra Sinan Emir'in de iyi olduğu öğrenilince merak edilen ve Yasemin Şefkatli'ye sık sık sorulan soru İbrahim Ayel'in durumu olmuştu.

İbrahim Tatlıses'in paylaşımından sonra Sinan Emir'in de iyi olduğu öğrenilince merak edilen ve Yasemin Şefkatli'ye sık sık sorulan soru İbrahim Ayel'in durumu olmuştu.

Yasemin Şefkatli de oğlunun durumunun gittikçe iyiye gittiğini, kavuşmalarına az kaldığını ve dua istediğini söylemişti geçtiğimiz günlerde.

Hastaneden çıkan ve evlerine dönen Tatlıses çifti, minik bebekleri İbrahim Ayel'i görmeye gittiklerini bu paylaşımla duyurdu.

Hastaneden çıkan ve evlerine dönen Tatlıses çifti, minik bebekleri İbrahim Ayel'i görmeye gittiklerini bu paylaşımla duyurdu.

Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyada oğlundan sürekli 'Ayeliko' diye bahsetmesi de görenlere çok tatlı gelmeye başladı elbette.

İbrahim Ayel'in son durumunu merak edenler için ise "Her şey yolunda, evine gelmesine az kaldı" cevabını verdi.

İbrahim Ayel'in son durumunu merak edenler için ise "Her şey yolunda, evine gelmesine az kaldı" cevabını verdi.

Sağlıkla dönsün ve kardeşi Sinan Emir'e yeniden kavuşsun minik İbrahim Ayel! 

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