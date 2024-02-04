Yıldız Çağrı Atiksoy Başına Gelen Enteresan Olayla Kızının Adının Kulağına Fısıldandığını Anlattı

'Annem bana hamileyken rüyasında Yıldız ismini görmüş, bu nedenle ilk ismim Yıldız oldu. Ben hamile kalmadan 1 ay önce de yine bir kız bebek görüyor ve adını fısıldıyorlar. Benim de biraz kafam karıştı. Çünkü bende bir rüya gördüm.'