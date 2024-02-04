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Yıldız Çağrı Atiksoy Başına Gelen Enteresan Olayla Kızının Adının Kulağına Fısıldandığını Anlattı

Yıldız Çağrı Atiksoy Başına Gelen Enteresan Olayla Kızının Adının Kulağına Fısıldandığını Anlattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 09:36

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Kızları olacağını bildiğimiz çiftin elbette seçecekleri isim merak konusu. Yıldız Çağrı Atiksoy bu konuda kızının adına nasıl karar verdiğini başına gelen enteresan bir olayla açıklıyor!

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin aşkı, Savaşçı dizisi setinde başlamıştı hatırlarsanız.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin aşkı, Savaşçı dizisi setinde başlamıştı hatırlarsanız.

109 bölümlük dizide partner olan Atiksoy ve Oktay'ın set aşkı gerçek olmuştu. Dizide iki aşığa hayat veren çift birbirlerine aşık olduklarını sosyal medyadan da duyurarak hiçbir zaman gizlememişti.

Ardından Berk Oktay, 2021 yılında sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlenme teklifi etti.

Ardından Berk Oktay, 2021 yılında sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlenme teklifi etti.

Olaylı bir boşanma davası geçiren Berk Oktay, yedi ay boyunca aşk yaşadığı sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a 2021 yılının Şubat ayında evlenme teklifi etmiş ve 'evet' cevabını almıştı.

Daha sonra çiftin nişan pozlarını görmüştük!

Daha sonra çiftin nişan pozlarını görmüştük!

Süreci uzatmama kararı alan ünlü çift, aile arasında sade bir törenle nişan yapmıştı. Mutluluklarını da sosyal medya üzerinden sevenleri ve takipçileri ile paylaşmışlardı.

10 Eylül 2022'de dünyaevine giren ikili, yalnızca ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlenmişti.

10 Eylül 2022'de dünyaevine giren ikili, yalnızca ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlenmişti.

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kına gecesini 31 Ağustos'ta yapmıştı. Sosyal medyada yaptığı kına gecesi paylaşımları da oldukça dikkat çekmişti. Ardından Eylül ayında çiftin düğün pozlarını görmüştük.

2023 yılının Kasım ayında evliliklerini magazinden uzakta yaşamayı tercih eden ve genel olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ikilinin, anne baba olacağını öğrenmiştik.

2023 yılının Kasım ayında evliliklerini magazinden uzakta yaşamayı tercih eden ve genel olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ikilinin, anne baba olacağını öğrenmiştik.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un hamile olduğuna dair iddialar gündemde dolaşmaya devam ederken, ünlü oyuncu bu durumu doğrulamış ve bir kız bebek beklediklerini sevenlerine duyurmuştu.

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Haliyle artık muhabirlerin kendilerine yönelttikleri sorular da bebekle ilgili oluyor. Geçtiğimiz gün kilo aldığını açıklayan Berk Oktay, sebebinin eşinin hamileliği olduğunu söylemişti.

Haliyle artık muhabirlerin kendilerine yönelttikleri sorular da bebekle ilgili oluyor. Geçtiğimiz gün kilo aldığını açıklayan Berk Oktay, sebebinin eşinin hamileliği olduğunu söylemişti.

Sempatik gebelik sendromuna yakalandığını anlatan Berk Oktay herkese kahkaha attırmıştı. Eşinin kilo almadığını fakat kendisinin baba olarak aldığını anlatan Oktay, kendini 'tıpta da varmış' diyerek savunmuştu.

Burada bahsetmiştik:

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kızlarının adının ne olacağı elbette çok merak ediliyor. Sabah'ta yer alan habere göre Atiksoy, kızına vereceği isme başına gelen enteresan bir olayla karar vermiş.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kızlarının adının ne olacağı elbette çok merak ediliyor. Sabah'ta yer alan habere göre Atiksoy, kızına vereceği isme başına gelen enteresan bir olayla karar vermiş.

Atiksoy, bir rüya gördüğünü ve bir türlü etkisinden kurtulamadığını söylüyor.

Uykusunda kulağına isim fısıldanmış!

Uykusunda kulağına isim fısıldanmış!

'Uykumda kulağıma bir isim fısıldandı. Sabah kalktığımda zihnimde sadece o isim vardı. Bu zamana kadar aklımın ucundan geçmeyen, bilmediğim, asla duymadığım, hiç karşılaşmadığım bir isimdi. Kökenini farklılığıyla aramdaki bağı sorguladım. Vakti gelince herkesle paylaşacağım. Sabah uyanıp hemen ismi araştırdım, anlamı da çok etkileyiciydi.'

Uzun yıllar önce annesinin kendi ismine karar verirken de böyle bir rüya gördüğünden bahseden oyuncu, "Benim de biraz kafam karıştı" dedi.

Uzun yıllar önce annesinin kendi ismine karar verirken de böyle bir rüya gördüğünden bahseden oyuncu, "Benim de biraz kafam karıştı" dedi.

'Annem bana hamileyken rüyasında Yıldız ismini görmüş, bu nedenle ilk ismim Yıldız oldu. Ben hamile kalmadan 1 ay önce de yine bir kız bebek görüyor ve adını fısıldıyorlar. Benim de biraz kafam karıştı. Çünkü bende bir rüya gördüm.'

Bakalım bebeklerinin adı ne olacak...

Bakalım bebeklerinin adı ne olacak...

Sizce de çok enteresan değil mi?

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