Yıldız Çağrı Atiksoy Başına Gelen Enteresan Olayla Kızının Adının Kulağına Fısıldandığını Anlattı
Yıldız Çağrı Atiksoy Başına Gelen Enteresan Olayla Kızının Adının Kulağına Fısıldandığını Anlattı
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Kızları olacağını bildiğimiz çiftin elbette seçecekleri isim merak konusu. Yıldız Çağrı Atiksoy bu konuda kızının adına nasıl karar verdiğini başına gelen enteresan bir olayla açıklıyor!
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin aşkı, Savaşçı dizisi setinde başlamıştı hatırlarsanız.
Ardından Berk Oktay, 2021 yılında sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlenme teklifi etti.
Daha sonra çiftin nişan pozlarını görmüştük!
10 Eylül 2022'de dünyaevine giren ikili, yalnızca ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlenmişti.
2023 yılının Kasım ayında evliliklerini magazinden uzakta yaşamayı tercih eden ve genel olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ikilinin, anne baba olacağını öğrenmiştik.
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Haliyle artık muhabirlerin kendilerine yönelttikleri sorular da bebekle ilgili oluyor. Geçtiğimiz gün kilo aldığını açıklayan Berk Oktay, sebebinin eşinin hamileliği olduğunu söylemişti.
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kızlarının adının ne olacağı elbette çok merak ediliyor. Sabah'ta yer alan habere göre Atiksoy, kızına vereceği isme başına gelen enteresan bir olayla karar vermiş.
Uykusunda kulağına isim fısıldanmış!
Uzun yıllar önce annesinin kendi ismine karar verirken de böyle bir rüya gördüğünden bahseden oyuncu, "Benim de biraz kafam karıştı" dedi.
Bakalım bebeklerinin adı ne olacak...
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